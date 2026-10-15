DFB-Nominierung? Loris Karius wird deutlich

Loris Karius wurde für den XXL-Kader von Jürgen Klopp gehandelt, aber nicht berücksichtigt. Jetzt äußert sich der Schalke-Torwart zum Thema DFB-Team.

Das DFB-Team ist für Loris Karius aktuell kein Thema mehr. „Die Nationalmannschaft interessiert mich jetzt erstmal nicht“, sagte der Torwart des FC Schalke 04 am Donnerstagnachmittag in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm.

Vor der ersten Nominierung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp war der 33-Jährige in den Dunstkreis möglicher Kandidaten geraten, die das Tor hüten könnten. Beispielsweise sagte Lothar Matthäus nach dem 0:0 der Königsblauen gegen den FC Bayern bei Sky: „Solche Leistungen wie heute helfen natürlich, die Tür weiter aufzustoßen. (…) Soweit ich informiert bin, hat Loris Karius einen deutschen Pass. Und wer einen deutschen Pass hat …“

Loris Karius ist Stammtorhüter des FC Schalke 04 Loris Karius ist Stammtorhüter des FC Schalke 04 © IMAGO/RHR-Foto

Karius sieht Debatte um ihn als Auszeichnung

Klopp entschied sich jedoch mit Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig, Finn Dahmen, Alexander Nübel und Noah Atubolu für fünf andere Keeper. Karius erklärte, dass die Nationalmannschaft auch vor der Nominierung kein richtiges Thema gewesen wäre: „Am Ende interessiert mich das gerade gar nicht.“

Der Schalke-Torwart fügte hinzu, dass er es nicht beeinflussen könne und sich aus diesem Grund darüber keinen Kopf mache. „Es wurde so entschieden und das ist völlig okay für mich. Es geht die Welt nicht unter. Ich versuche trotzdem jede Woche Topleistungen zu bringen. Dass ich da im Fokus gehandelt wurde, war eine Auszeichnung für die Leistung, die ich hier bringe.“ Genau darauf wolle er sich auch künftig weiter konzentrieren.

Auf Nachfrage, ob Klopp vor der Kaderbekanntgabe angerufen hätte, antwortete Karius lediglich: „Nein, kein Kontakt.“