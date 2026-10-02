Jürgen Klopp fährt den ersten Sieg als Bundestrainer ein. Am Sonntag soll die Revanche gegen Griechenland gelingen.

Jürgen Klopp hatte nach seinem ersten Sieg als Bundestrainer ein Problem. Wie er denn den 2:0-Erfolg im Nations-League-Spiel gegen Serbien in München feiern wolle, wurde Klopp gefragt.

„Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja noch nie ein Spiel als Bundestrainer gewonnen. Als Vereinstrainer wüsste ich es“, sagte Klopp schmunzelnd und erkundigte sich, ob sich im DFB-Bus Bier für die nächtliche Fahrt ins DFB-Camp in Herzogenaurach befände.

Klopp setzt auf Gegenpressing-Power

Ausarten sollte die Party allerdings nicht, denn schon am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) steht in Thessaloniki die Revanche gegen Griechenland an. „Wir sind alle müde und müssen regenerieren“, sagte Klopp. Der überzeugende Erfolg gegen allerdings auch schwache Serben sollte aber Auftrieb geben: „Nach dem Sieg trauen wir uns eher zu, auch das nächste Spiel zu gewinnen.“

Dabei soll auch wieder das Gegenpressing helfen. „Gegen den Ball war es herausragend, und mit Ball haben wir einfach wundervollen Fußball gespielt. Wir können jedes Risiko der Welt nehmen, wenn unser Gegenpressing durch die Decke geht. Und es ist durch die Decke gegangen. Das war außergewöhnlich gut“, lobte Klopp.

Ein Grund für den Fortschritt seien die gemeinsamen Trainingseinheiten gewesen. „Wir hatten vor dem Spiel gegen Griechenland keine Zeit, Abläufe zu festigen. Da hatten wir auch gute Phasen, aber nicht lange genug. Dieser Kader hatte jetzt viel mehr Einheiten. Heute waren die Abläufe da. Wir haben in den Räumen gespielt, in denen wir spielen müssen“, sagte Klopp und stellte zufrieden fest: „Heute waren die Jungs auf Krawall eingestellt.“

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