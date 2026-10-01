Bei der deutschen Nationalmannschaft wird deutlich durchgewechselt. Nicht nur personell, sondern auch bei den Rückennummern.

Neuer Kader, neue Rückennummern: Bei der deutschen Nationalmannschaft wird ordentlich durchgewechselt. Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gibt es unter anderem eine neue Nummer eins.

Jonas Urbig wird bei seinem Debüt gegen Serbien (20.45 Uhr) in der Nations League mit dem prestigeträchtigen Torwarttrikot auflaufen, auch unter den Feldspielern gibt es einige Veränderungen.

Yannik Engelhardt übernimmt die Rückennummer von Joshua Kimmich Yannik Engelhardt übernimmt die Rückennummer von Joshua Kimmich © IMAGO/STEINSIEK.CH

DFB-Neuling Yannik Engelhardt übernimmt die Trikotnummer von Kapitän Joshua Kimmich, er erhält die 6. Bei seinem Debüt im Spiel gegen die Niederlande hatte er noch die 5 getragen. Diese bekommt nun Kimmichs Kollege vom FC Bayern, Aleksandar Pavlovic.

Wirtz behält seine Nummer – und wird wohl Kapitän

Weitere Auffälligkeiten: Said El Mala, der in der Münchner Allianz-Arena erstmals für Deutschland auflaufen könnte, hat die 7 erhalten. Linksaußen Derry Scherhant vom SC Freiburg würde seine Premiere mit der 9 feiern.

Einige etablierte Spieler bleiben derweil bei ihren bekannten Trikotnummern. So wird Florian Wirtz wie gewohnt die 17 tragen. Der Star des FC Liverpool wird das Team vermutlich auch als Kapitän aufs Feld führen, da er der Spieler mit den meisten Länderspielen (46) im verbliebenen Kader ist – sieht man von Serge Gnabry (61) ab, der aber nicht in der Anfangsformation erwartet wird.

Klopp hatte jüngst verkündet, dass der Spieler mit der größten Erfahrung als Spielführer agieren werde. Fest steht mittlerweile außerdem, dass Felix Keidel von der SV Elversberg gegen Serbien nicht zum erlaubten 23-Mann-Kader gehören wird.

Die Rückennummern der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

1 Jonas Urbig

2 Malick Thiaw

3 Waldemar Anton

4 Finn Jeltsch

5 Aleksandar Pavlovic

6 Yannik Engelhardt

7 Said El Mala

8 Tom Bischof

9 Derry Scherhant

10 Jonathan Burkardt

11 Nick Woltemade

12 Finn Dahmen

13 Philipp Treu

14 Mika Baur

15 Lennart Karl

16 Ridle Baku

17 Florian Wirtz

18 Maximilian Mittelstädt

19 Bambasé Conté

20 Serge Gnabry

21 Noah Atubolu

22 David Raum

23 Vitaly Janelt

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