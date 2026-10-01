Jürgen Klopp muss einen Spieler für das Serbien-Spiel streichen. Der Elversberger Felix Keidel fällt den UEFA-Regularien zum Opfer.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat Neuling Felix Keidel aus dem Kader für das Nations-League-Spiel gegen Serbien am Abend (20.45 Uhr) gestrichen.

Das geht aus der Kaderliste der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor. Der Elversberger Mittelfeldspieler steht gegen den sieglosen Tabellenletzten der DFB-Gruppe damit nicht zur Verfügung, dem Aufgebot gehören noch acht mögliche Debütanten an.

Jürgen Klopp streicht einen Neuling aus dem Kader Jürgen Klopp streicht einen Neuling aus dem Kader © IMAGO/MN Press Photo

Ursprünglich hatte Klopp für die Partie in München 25 Spieler nominiert. Nico Schlotterbeck steht nach seiner Außenbandverletzung im Sprunggelenk aber nicht zur Verfügung. Laut UEFA-Regularien dürfen nur 20 Feldspieler und drei Torhüter im Kader stehen.

Auch vor dem letzten Spiel muss Klopp nochmal aussortieren

Bei seiner Premiere in den Niederlanden (1:1) hatte Klopp noch den Hoffenheimer Bambasé Conté aus dem Aufgebot gestrichen. Der Mittelfeldspieler gab dann in der folgenden Begegnung mit Griechenland (0:1), als aus Belastungsgründen Schlotterbeck pausierte, sein Länderspieldebüt.

Für das Rückspiel gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr) in Thessaloniki plant Klopp mit einem 23er-Kader: Ein zusätzlicher Spieler wird wegen der Streich-Vorgabe voraussichtlich nicht mitreisen.

Klopp peilt gegen Serbien seinen ersten Sieg an. Drei Partien zum Start ohne Erfolg gab es unter keinem seiner zwölf Vorgänger.

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