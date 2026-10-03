Jürgen Klopp sieht keinen Weg, die Diskussion um Joshua Kimmich zu ersticken. Der Bundestrainer macht zudem klar, dass es keine Einsatzgarantien gibt.

Jürgen Klopp nahm mehrere Anläufe, die von SPORT1 gestellte Frage nach der Diskussion über Joshua Kimmich möglichst unverfänglich zu beantworten – dann ließ er es einfach.

„Ich gebe auf. Offiziell. Jetzt schon. Macht, was ihr wollt“, sagte der Bundestrainer während seiner Pressekonferenz vor dem Nations-League-Rückspiel gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Thessaloniki. Und er lachte.

Jürgen Klopp wurde auf die Diskussionen um Joshua Kimmich angesprochen Jürgen Klopp wurde auf die Diskussionen um Joshua Kimmich angesprochen © IMAGO/pepphoto

Nach dem phasenweise begeisternden 2:0 gegen Serbien am Donnerstag war die Frage aufgekommen, ob der Kapitän Kimmich wohl seinen Stammplatz verlieren könnte. Florian Wirtz, Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic hatten in München vollauf überzeugt.

Ein Reporter wollte von Klopp im Nachgang der Partie wissen, warum Wirtz mit dem Bayern-Duo so gut harmoniert hatte. Kimmich wurde in der Frage zwar nicht erwähnt, doch Klapp verstand sofort, wohin sie führen könnte. „Es ist so ein schöner Abend und ihr wollt ein Thema aufmachen, das kein Thema ist“, sagte er. Und wenig später folgte der entscheidende Satz: „Am Ende wird’s ne Kimmich-Geschichte – das kriegt ihr ja hin!“

Klopp: „Warum soll ein Spieler immer spielen?“

Am Samstagabend erklärte Klopp nun: „Ja, das Mittelfeld war top. Aber jetzt stellt euch vor, wir hätten in Deutschland genau drei Mittelfeld-Spieler. Wie kacke wär das denn? Genau drei! Wir brauchen natürlich mehr.“

Dass kein DFB-Akteur unantastbar sei, machte Klopp sehr deutlich. „Warum soll in der Zukunft ein Spieler immer spielen? Man muss auch gut drauf sein, um zu spielen. Im Verein spielt man auch nicht, wenn man nicht in Form ist“, betonte er.

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Generell sei er „mit der Situation sehr zufrieden“, fuhr Klopp fort. „Das muss ich echt sagen. Keiner, der richtig kicken kann, muss sich Sorgen machen oder irgendetwas“, betonte der Coach.

Klopp kapituliert bei Kimmich-Frage

Er hoffe, „wir haben eine Auswahl. Das hoffe ich wirklich.“ Klopp brauche „Führungsspieler, laufstarke Spieler, kreative Spieler“, man brauche „alles mögliche“. Er freue sich „auf die Zukunft mit den Jungs“.

Er habe keine Chance, die Frage nach Kimmich so zu beantworten, dass keine Geschichte daraus entstehe, meinte der Bundestrainer: „Ich freue mich, dass Joshua Kimmich deutscher Nationalspieler ist – und alle anderen auch.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)