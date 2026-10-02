Joshua Kimmich ist Kapitän – aber plötzlich nicht mehr ohne Konkurrenz. Nach dem starken Auftritt von Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic gegen Serbien reagiert Jürgen Klopp auffällig empfindlich. Weiß der Bundestrainer längst, welche gefährliche Debatte auf ihn zukommt?

Jürgen Klopp hatte gerade seinen ersten Sieg als Bundestrainer gefeiert.Tom Bischof brillierte gegen Serbien, Aleksandar Pavlovic funktionierte neben ihm, und Florian Wirtz spielte groß auf. Eigentlich ein Abend, an dem der Bundestrainer jede Menge Gründe zum Strahlen hatte.

Doch dann kam diese eine Frage. Ein Reporter wollte von Klopp wissen, warum Wirtz mit Bischof und Pavlovic im Mittelfeld so gut harmoniert hatte. Kimmich? Er wurde in der Frage nicht einmal erwähnt. Klopp verstand trotzdem sofort, wohin sie führen könnte. Der Bundestrainer stützte zunächst den Kopf auf der Hand ab, richtete sich dann auf – und machte deutlich, dass ihm die Sache wichtig war.

Jürgen Klopp versuchte, „eine Kimmich-Geschichte“ zu verhindern Jürgen Klopp versuchte, „eine Kimmich-Geschichte“ zu verhindern © IMAGO/Sven Simon

„Es ist so ein schöner Abend und ihr wollt ein Thema aufmachen, das kein Thema ist“, sagte Klopp. Und wenig später folgte der entscheidende Satz: „Am Ende wird’s ne Kimmich-Geschichte – das kriegt ihr ja hin!“ Vielleicht verriet diese Reaktion mehr als dem Bundestrainer lieb sein kann. Denn natürlich ist das Thema längst da.

Jürgen Klopp bleibt bei Joshua Kimmich hartnäckig

Kimmich wollte eigentlich auch beim zweiten DFB-Kader bleiben. Mehrmals versuchte der Kapitän, Klopp doch noch umzustimmen. Der Chef blieb hart. Gegen Serbien saß Kimmich deshalb nur auf der Tribüne – und sah, wie ausgerechnet im zentralen Mittelfeld andere auf sich aufmerksam machten. Vor allem Bischof.

Auffällig war dabei allerdings auch, wie Klopp anschließend über den jungen Bayern-Star sprach. Ein ganz großes alleinstehendes Sonderlob gab es nicht. Als der Bundestrainer Bischof auf der PK hervorhob, nannte er schnell auch andere Spieler.

DEINE MEINUNG

Zufall? Oder wollte der Bundestrainer unbedingt verhindern, dass aus dem starken Abend des 21-Jährigen plötzlich ein Duell „Bischof gegen Kimmich“ gemacht wird?

Ist Joshua Kimmichs Stammplatz in Gefahr?

In der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ ordnet SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger die Situation ein: „Das Thema ist da. Solche Diskussionen sind für Führungsspieler wie Kimmich gefährlich – vor allem dann, wenn man verletzt ist, eine Pause bekommt oder ein Leistungstief erlebt.“

Noch ist Kimmich Kapitän. Noch ist er für Klopp ein zentraler Spieler. Und nach einem einzigen gelungenen Auftritt ohne ihn wäre es ohnehin absurd, gleich die Hierarchie der Nationalmannschaft umzuschreiben. Aber etwas hat sich verändert.

Denn plötzlich gibt es Alternativen. Bischof drängt. Pavlovic drängt. Und damit wird eine Frage lauter, die vor einiger Zeit kaum jemand gestellt hätte. „Ich halte es für verfrüht, aber die Diskussion ist am Kommen“, sagt Kumberger.

Und sie reicht inzwischen über die reine sportliche Besetzung der Sechserposition hinaus. Ist Kimmich dort wirklich weiterhin gesetzt? Ist er noch unantastbar? Und tut ihm die Rolle als Kapitän tatsächlich gut – oder erhöht sie den ohnehin gewaltigen Druck auf einen Spieler, der seit Jahren wie kaum ein anderer für die enttäuschenden Turniere der Nationalmannschaft steht?

Wie lange kann Jürgen Klopp noch ausweichen?

Kumberger sagt: „Der Bundestrainer weiß ganz genau: Das ist vielleicht die gefährlichste Diskussion im deutschen Fußball. Klopp merkt, dass er frühzeitig gegensteuern muss.“ Genau das tat der Coach nach dem Serbien-Spiel.

Noch bevor die Kimmich-Debatte richtig begonnen hatte, versuchte der Bundestrainer, sie wieder einzufangen. Die spannende Frage lautet nur: Wie lange gelingt ihm das noch?

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister und die Nationalmannschaft hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden Teil der Sendung. Alle Infos dazu gibt es im Podcast.

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