Mit seinem Dreierpack auf Malta fehlen Sturmjuwel Nicoló Tresoldi nur noch zwei Treffer, um den U21-Torrekord einzustellen. Vielleicht schon am Dienstag?

Nicoló Tresoldi bekam das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht und schnappte sich sofort den Spielball. „War kein schlechtes Debüt, oder?“, scherzte der 22-Jährige, angesprochen auf seine Premiere als Kapitän der deutschen U21, die er mit einem Dreierpack veredelt hatte – und damit seinem „großen Ziel“ immer näher kommt.

Mit seinen Treffern Nummer 14, 15 und 16 (11./47./69.) im 26. U21-Spiel überholte Tresoldi Mike Hanke und Lewis Holtby (je 14) sowie Benjamin Auer (15) und liegt in der ewigen Bestenliste nun alleine auf Rang drei – hinter Heiko Herrlich (17) und Pierre Littbarski (18). „Ich habe natürlich Ziele mit dem Team, aber auch persönliche Ziele. Jetzt fehlen mir noch zwei Tore, hoffentlich kann ich die schon am Dienstag schießen“, sagte Tresoldi nach dem 4:1 (2:1) auf Malta am ran-Mikrofon.

Tresoldi bejubelt sein geniales Freistoßtor zum 4:1 Tresoldi bejubelt sein geniales Freistoßtor zum 4:1 © picture-alliance/dpa/SID/Domenic Aquilina

Nationalmannschaft? Tresoldi hat sich noch nicht entschieden

Am Dienstag (18.00 Uhr) geht es zum Abschluss der Qualifikation in Bielefeld gegen Georgien um den letzten Schritt Richtung EM-Ticket für die Endrunde im Sommer 2027 in Albanien und Serbien. „Jetzt haben wir nur noch ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Und dann haben wir unser Ziel erreicht“, sagte Tresoldi, der den Rekord sogar pulverisieren könnte. Erst nach der EM will sich der Deutsch-Italiener nämlich auf eine A-Nationalmannschaft festlegen.

Bis dahin müssen sich Bundestrainer Jürgen Klopp und auch Italiens Coach Roberto Mancini noch gedulden. Ein zusätzliches Argument pro DFB ist die Kapitänsbinde, die Tresoldi in Abwesenheit von Tom Bischof am Mittwochabend erstmals übernommen hatte.

„Ich wollte ihn damit noch mehr in die Verantwortung nehmen und ihm ein gutes Gefühl geben, um weiter für Deutschland aufzulaufen“, sagte U21-Coach Antonio Di Salvo: „Nicoló weiß von mir, aber auch von Klopp, der auch schon einen engen Draht zu ihm hat, dass er ein Stürmer ist, auf den wir setzen. Aber wir wollen keinen Druck aufbauen.“

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