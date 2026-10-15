Der DFB setze sich über seine Stiftungen "seit vielen Jahren für ein besseres Miteinander in unserer Gesellschaft ein", so Rauhe.

Der neue Sport-Staatsminister Ronald Rauhe hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) um Präsident Bernd Neuendorf für die jahrelange Arbeit in den Stiftungen des Verbandes gedankt. „Der DFB setzt sich über seine Stiftungen seit vielen Jahren für ein besseres Miteinander in unserer Gesellschaft ein“, sagte Rauhe bei einem Treffen in Berlin: „Ich bin sehr dankbar, dass ich die Arbeit der DFB-Stiftungen heute noch besser kennenlernen durfte.“

DFB-Stiftungen billigen Vier-Millionen-Budget

Unter der Leitung von Neuendorf waren am Dienstag die Kuratorien der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger zu ihren gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand zusammengekommen. Dabei kam es auch zum Austausch mit Rauhe. „Ich kenne als ehemaliger Leistungssportler den Sport an der Basis ebenso wie den internationalen Spitzensport“, sagte der zweimalige Kanu-Olympiasieger bei dem Treffen.

Die von Stiftungsschatzmeister Stephan Grunwald vorgestellten Haushaltspläne für das kommende Geschäftsjahr wurden derweil einstimmig verabschiedet. Gemeinsam stellen die beiden DFB-Stiftungen mehr als vier Millionen Euro für ihr gemeinnütziges und mildtätiges Engagement bereit.

„Die DFB-Stiftungen zeigen jeden Tag, wie der Fußball Menschen zusammenbringt, Chancen eröffnet und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Diesen Weg werden wir auch im kommenden Jahr mit voller Kraft fortsetzen“, sagte Neuendorf, der zuvor gemeinsam mit BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit verkündete.

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