DFB-Auswahl ohne Personalsorgen gegen die Niederlande
Am Abschlusstraining in Herzogenaurach nehmen alle 24 Spieler teil.
Bundestrainer Jürgen Klopp geht ohne Personalsorgen in das entscheidende Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Am Abschlusstraining am Sonntagvormittag in Herzogenaurach nahmen alle 24 Spieler teil. Für die Partie am Montag (20.45 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion muss Klopp noch einen Spieler aus dem Kader streichen.
Bei einem Sieg gegen den Erzrivalen würde die DFB-Auswahl ins Viertelfinale der Nations League einziehen. Sollte die Partie unentschieden enden, müsste Griechenland im Parallelspiel gegen das noch punktlose Serbien verlieren.
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Nach dem Training geht es für das DFB-Team mit dem Flieger von Nürnberg nach Berlin. Am Abend sprechen Klopp und Stürmer Kai Havertz auf der abschließenden Pressekonferenz.