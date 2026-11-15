Weltmeistertrainer Jogi Löw warnt allerdings: Der Name allein garantiert noch keinen Erfolg.

Weltmeistertrainer Joachim Löw sieht in den ersten Amtsmonaten des neuen Fußball-Bundestrainers Jürgen Klopp viele gute Ansätze.

„Man hat das Gefühl, dass es in eine positive Richtung geht. Es war vollkommen richtig, im ersten Lehrgang zunächst sehr viele Spieler einzuladen, um sich einen Eindruck zu verschaffen“, sagte Löw am Sonntag bei Bild-Live. „Er macht das sehr, sehr gut, er gibt den Spielern viel Selbstvertrauen.“

Joachim Löw wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister Joachim Löw wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister © IMAGO/Nordphoto

Löw: Klopp hat im Fall Nmecha richtig gehandelt

Allerdings, warnte Löw, „garantiert der Name alleine nicht immer Erfolg“, aber „man spürt jetzt schon, dass die Spieler seiner Idee folgen“. Klopp werde Zeit brauchen. „Die Ergebnisse sind erst einmal gar nicht so entscheidend – es geht darum, dass eine Mannschaft sich jetzt über ein halbes Jahr oder ein Jahr einspielen kann.“

Klopp, lobte der 66-Jährige, „kann die Leute mitnehmen. Es wird ein paar Rückschläge geben. Aber ich denke, dass wir wieder dahin kommen, dass wir echt konkurrenzfähig sind.“ Auch die Diskussion über den Kronen-Jubel von Felix Nmecha habe Klopp „richtig gehandhabt“. Letztlich sei jedoch „ein Turnier das Maß aller Dinge“.

Ein Bundestrainer werde für jede Entscheidung aus unterschiedlichsten Lagern kritisiert. „Das muss man wissen, das muss man aushalten“, betonte Löw. „Das merkt vielleicht auch Jürgen. Es ist ein Unterschied, ob man Liverpool trainiert oder die Nationalmannschaft.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach