DFB-Elf: „Geisterkulisse“ auch ein Vorteil?

Die Nationalmannschaft spielt in Serbien vor nahezu leeren Rängen - Jürgen Klopp könnte diesen Umstand nutzen.

Die ungewohnte „Geisterkulisse“ beim Nations-League-Spiel in Belgrad gegen Serbien soll für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Vorteil werden. „Es ist schade, jeder Fußballer würde sagen, dass er am liebsten vor Fans spielt“, sagte Rechtsverteidiger Philipp Treu vor dem Duell am Freitag (20.45 Uhr/RTL), betonte aber: „Im Coaching können wir uns so noch besser auf dem Platz verständigen, bei voller Hütte wäre es ungemütlicher gewesen.“

Dennoch sei die DFB-Auswahl „froh“, dass trotz der UEFA-Strafe gegen den serbischen Verband 5000 einheimische Kinder ins legendäre „Marakana“ von Roter Stern dürften, betonte Treu: „Das ist was Schönes.“ Dazu hat der Deutsche Fußball-Bund 50 seiner 200 Plätze für die Delegation, den Staff und die Familien an besonders treue Fans abgegeben. Auch Klopp freute sich darüber, witzelte aber: „Ich weiß nicht, inwieweit die uns helfen können.“

Ein Sieg wie im Hinspiel (2:0) ist Pflicht, um die Chance auf die K.o.-Runde zu erhalten und ein „Finale“ gegen die Niederlande am Montag in Berlin zu schaffen. „Wir spielen im Endeffekt Fußball, um irgendwas zu gewinnen“, sagte Treu, der die Vorrunde in der Nationenliga nach fünf Punkten aus vier Spielen noch als „offen“ ansieht: „Die Ergebnisse der Serben in Belgrad waren immer knapp, wir wissen, was für ein Gegner da auf uns wartet. Aber wir wollen uns dieses Endspiel in Berlin erarbeiten.“