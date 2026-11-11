Havertz über Wirtz: „Ich weiß ja, wie die englische Presse berichtet“

Florian Wirtz muss immer wieder Kritik einstecken - ganz zum Unverständnis seines DFB-Kollegen Kai Havertz. Er lobt den 23-Jährigen in höchsten Tönen, prognostiziert eine steile Liverpool-Karriere und verteidigt ihn vor negativen Presse-Stimmen.

Seit seinem Wechsel zum englischen Erstligisten FC Liverpool steht Florian Wirtz immer wieder öffentlich in der Kritik. Die Meinung kritischer Stimmen: Ein Spieler seiner Preisklasse müsse in großen Spielen mehr leisten. DFB-Kollege Kai Havertz kann diese Ansicht nicht nachvollziehen – und stellt sich mit lobenden Worten schützend vor den 23-Jährigen.

„Ich weiß ja, wie die englische Presse das ein oder andere Mal berichtet“, sagte der Arsenal-Angreifer in einem Sky-Interview. Die Kritik an seinem Nationalmannschafts-Kollegen und engen Freund sei seiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt: „Ich finde, dass er auch diese Saison sehr, sehr guten Fußball spielt.“ Als Beispiel führte Havertz Liverpools 3:1-Sieg bei Tabellenschlusslicht Crystal Palace an.

Kai Havertz nahm Florian Wirtz in Schutz Kai Havertz nahm Florian Wirtz in Schutz © IMAGO/Beautiful Sports International

Wirtz-Kritik nicht fair? „So läuft das nicht ab“

Am 10. Spieltag der Premier League hatte Wirtz gegen Crystal Palace eine Gala abgeliefert: Der 23-Jährige erzielte nicht nur sein lang ersehntes erstes Saisontor zum 1:0, er assistierte Alexander Isak auch zum 3:0. Havertz hob lobend hervor, dass Liverpools 125-Millionen-Transfer „im Spiel integriert ist, Chancen kreiert und für seine Mitspieler selbst gefährlich ist“.

Dass Wirtz sich medialer Aufmerksamkeit und Kritik stellen muss, wundert den 27-Jährigen grundsätzlich nicht: „Wir leben halt in einer Welt, wo viele, viele Menschen draußen die Spiele gar nicht schauen, aber dann auf die App gehen und sehen: ‚Kein Tor, kein Assist, dann wird er wohl schlecht gespielt haben.'“ Für Havertz ist klar: „So läuft das nicht ab.“

Havertz adelt Wirtz: „Einer der besten Spieler, mit dem ich je gespielt habe“

„Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr viele gute Spiele von ihm gesehen“, verteidigte Arsenals Topscorer Wirtz weiter. „Für mich ist das einer der besten Spieler, mit dem ich je gespielt habe.“ Bereits in der gemeinsamen Zeit bei Bayer Leverkusen habe er Wirtz‘ fußballerisches Talent erkannt. So rate er ihm im Umgang mit den aktuell kritischen Stimmen vor allem dazu, sich „nicht allzu viel Druck“ zu machen.

Denn auch in der Premier League vernehme Havertz vor allem die körperlichen Fortschritte des 23-Jährigen. Seiner Meinung nach habe Wirtz „Riesen-Potenzial, um nochmal besser zu werden“. Der Arsenal-Stürmer ist überzeugt: „Er wird auf jeden Fall seinen Weg gehen und ein Riesen-Spieler werden für Liverpool.“

DEINE MEINUNG

„Mir macht es Spaß, ihm zuzuschauen, mit ihm zusammenzuspielen“, ergänzte Havertz. Bei den anstehenden Länderspielen gegen Serbien und die Niederlande haben die beiden Ex-Leverkusener als Teil von Jürgen Klopps 24-köpfigem Kader nun die Chance, Seite an Seite für einen erfolgreichen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League zu sorgen.

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