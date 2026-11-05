Paris Brunner wird erneut nicht von Bundestrainer Jürgen Klopp berufen. Auf dem Radar hat er den Angreifer trotzdem.

Lennart Karl, Wael Mohya, Said El Mala – im Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp steht so mancher Youngster. Stürmer Paris Brunner fehlt bislang, auch für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande wurde der Angreifer der AS Monaco nicht nominiert.

Auf dem Radar hat Klopp den 20-Jährigen dennoch, wie er in einem DFB-Video im Rahmen der Nominierung erklärt hat.

Paris Brunner steht aktuell bei der AS Monaco unter Vertrag Paris Brunner steht aktuell bei der AS Monaco unter Vertrag © IMAGO/Buzzi

„Ich habe mit Paris Brunner gesprochen. Ich habe gesagt: Paris, nicht das du denkst, wir haben Scheuklappen auf und gucken nicht nach Frankreich. Wir versuchen, eine Zusammenarbeit zu beginnen“, sagte der Bundestrainer.

So arbeite Klopp mit seinem Team daran, das gemeinsame Wissen mit Blick auf die jungen Spieler „zu vervollständigen“.

Klopp hat Brunner auf dem Radar

Brunner wechselte im Sommer 2024 von Dortmund in das Fürstentum und spielt nach einer Leihe zum belgischen Klub Cercle Brügge inzwischen fest bei den Monegassen. In der laufenden Saison brachte er es in elf Pflichtspielen auf acht Tore und einen Assist.

Noch im September hatte Klopp erklärt, bislang nicht mit Brunner gesprochen zu haben, aber alles mitzubekommen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach