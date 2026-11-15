DFB: Niederlande-Kader ohne Mohya

Klopp nutzt den 24. Platz in seinem Aufgebot zur Talenteförderung.

Jürgen Klopp lässt seinen Kader für das entscheidende Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande unverändert. Der Bundestrainer verzichtet am Montag (20.45 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion erwartungsgemäß auf Neuling Wael Mohya (17) von Borussia Mönchengladbach – wie bereits beim 3:1 gegen Serbien in Belgrad am Freitag.

Aus dem Abschlusstraining hatten sich am Sonntagmorgen beim Abschied aus Herzogenaurach keine Personalprobleme ergeben. 23 Spieler darf Klopp in der Nations League jeweils melden, den 24. Platz in seinem Aufgebot will er auch in Zukunft für Talente vorhalten.