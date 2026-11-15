Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtet für das anstehende Spiel gegen die Niederlande erneut auf Wael Mohya. Der Gladbacher hatte schon gegen Serbien im Spieltagskader gefehlt.

Bundesliga-Shootingstar Wael Mohya wird auch im DFB-Länderspiel am Montag gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht zum Einsatz kommen. Wie aus der Liste der Rückennummern, die der DFB am Sonntagmittag veröffentlicht hat, hervorgeht, fehlt Mohya im Aufgebot gegen Oranje.

Auch beim 3:1-Sieg in Belgrad gegen Serbien hatte Bundestrainer Jürgen Klopp im Kader auf Mohya verzichtet. Der 59-Jährige kann für die Spiele in der Nations League nur 23 Spieler in den Spieltagskader aufnehmen, für die A-Nationalmannschaft hatte er aber 24 Spieler nominiert.

Vor dem Spiel gegen Serbien hatte Klopp betont, er habe das Gladbacher Offensivtalent nicht aus dem Kader „gestrichen“, sondern sich lediglich für andere Spieler entschieden. „Das ist völlig am Thema vorbei, einfach Quatsch. Wir haben vorher schon besprochen: Wenn nichts passiert, ist er nicht im Kader. Wir wollen ihn sehen“, hatte der Bundestrainer untermauert.

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