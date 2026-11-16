DFB reagiert mit Unverständnis auf Berthold-Kandidatur

Präsident Bernd Neuendorf betont, dass der Ex-Weltmeister nicht den Verband vertrete.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit großem Unverständnis auf die Ernennung von Ex-Weltmeister Thomas Berthold zum Kandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten durch die AfD reagiert. „Er vertritt nicht den DFB und ist in keinen Gremien vertreten. Ich habe es mit großem Erstaunen und ungläubig zur Kenntnis genommen, dass er sich dafür hergibt, für dieses Amt zu kandidieren“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Berlin.

Berthold, betonte Neuendorf, habe in den letzten Jahren „keine engen Kontakte zum DFB gepflegt“. Die Kandidatur sei eine „persönliche Entscheidung“, die er „nicht nachvollziehen“ könne.

Wer in „die Satzungen und die Ethik-Grundsätze sowie die Statuten des DFB“ schaue, „der wird sehen, der wird viele Passagen finden, die nicht kompatibel sind mit dem Programm der AfD“. Neuendorf betonte, dass es „nicht miteinander vereinbar“ sei, was „wir als DFB vertreten und was die AfD nachlesbar verbreitet“.