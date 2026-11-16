Jürgen Klopp lässt sich bei der Besetzung der Innenverteidigung nicht in die Karten schauen. Seine Reaktion auf eine entsprechende Frage lässt allerdings Interpretationsspielraum – und macht deutlich: Dieser Konkurrenzkampf kommt durchaus unerwartet.

Bei dieser Frage ließ Jürgen Klopp den Reporter gar nicht erst ausreden. „Nein“, unterbrach der Bundestrainer den Fragesteller auf der Pressekonferenz am Abend vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Es ging darum, ob es eine feste Hierarchie in der Innenverteidigung gebe.

Zugegeben: Klopp ist grundsätzlich kein Freund von „Wer spielt?“- und „Wer spielt nicht?“-Fragen. Doch die Besetzung der Innenverteidigung scheint inzwischen zu einem besonderen Thema geworden zu sein. Das verdeutlicht seine Reaktion. Sie unterstreicht aber auch: Klopp schreckt auch vor großen Namen nicht zurück.

Tah (r.) und Thiaw bildeten gegen Serbien die Innenverteidigung Tah (r.) und Thiaw bildeten gegen Serbien die Innenverteidigung © IMAGO/Kirchner-Media

Thiaw bekam den Vorzug vor Schlotterbeck

Der 59-Jährige hat seit seinem Amtsantritt immer wieder betont, wie wichtig ein festes Gerüst für die DFB-Elf sei. Zu Beginn seiner Amtszeit schien dabei eigentlich klar: Das Innenverteidiger-Duo Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah gehört zu dieser nahezu unantastbaren Achse. Auf der einen Seite Schlotterbeck, der Linksfuß mit seinen Qualitäten im Spielaufbau, auf der anderen Tah, der resolute Verteidiger.

Umso überraschender kam es, dass beim 3:1-Sieg gegen Serbien Malick Thiaw an der Seite von Tah von Beginn an auflaufen durfte. Klopps Begründung: die Kopfballstärke. „Wir rechnen mit langen Bällen, da haben Thiaw und Tah einen kleinen Vorteil mit ihrer Kopfballstärke.“

Thiaw spielt sich mit guten Trainingsleistungen in den Fokus

Dass Thiaw überhaupt nominiert wurde und den Vorzug vor Yann Aurel Bisseck erhielt, ist vor allem auf seine Trainingsleistungen zurückzuführen. Wie SPORT1 erfahren hat, soll der Newcastle-Spieler einen ausgesprochen guten Eindruck hinterlassen haben – einen besseren als der Mailänder Bisseck.

Auch die Tatsache, dass Klopp nach dem Ausfall von Waldemar Anton keinen weiteren Innenverteidiger nachnominierte, sondern stattdessen Rechtsverteidiger Ridle Baku von RB Leipzig berief, spricht Bände. Mit Youngster Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) fühlt sich der Bundestrainer offenbar auch in der Breite ausreichend gut aufgestellt.

DEINE MEINUNG

„Also Innenverteidigung ist eine Position, wo ich mich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut aufgehoben fühle“, betonte Klopp und unterstrich zugleich die besondere Bedeutung des Defensivzentrums: „Es ist eine Position, die unglaublich wichtig ist, weil, wenn alles zusammenbricht, dann sind die beiden Innenverteidiger und der Torwart sozusagen die letzte Instanz.“

Klopp hält nichts von einer Hierarchie

Nachdem Klopp die erste Frage zunächst entschieden abgeblockt hatte, holte er wenig später in gewohnter Manier doch noch zu einer ausführlicheren Erklärung aus: „Ich wüsste nicht, warum man da jetzt eine Hierarchie macht. Wir sind dabei, eine Mannschaft zu bauen, und in einer Mannschaft gibt es eine Achse natürlich.

Aber wenn man anfängt, etwas zu bauen, muss man nicht von vornherein irgendwelche Plätze fest vergeben, sondern muss man die Tür öffnen für gute Leistungen und jungen Kerlen die Möglichkeit geben, sich das zu etablieren in gewisser Art und Weise.“

Dabei hat Klopp auch die Spieler aus der U21 im Blick. Gleichzeitig kündigte er an, dass es „immer mal wieder verschiedene Konstellationen“ geben werde und die Besetzung auch „gegnerabhängig“ sei.

Schlotterbeck zurück in die erste Elf?

Gegen die spielstarken Niederländer könnte deshalb Nico Schlotterbeck wieder in die Startelf rücken. Auch die hohe Belastung innerhalb weniger Tage dürfte bei Klopps Überlegungen eine Rolle spielen. „Dazu kommt, dass wir in 72 Stunden wieder spielen, auch ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Wir wollen uns für das Finale in Berlin qualifizieren.“

Diese Worte könnten darauf hindeuten, dass Schlotterbeck in die erste Elf zurückkehrt. Allerdings gibt es durchaus auch Argumente für einen erneuten Einsatz von Thiaw. Dass der Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung inzwischen derart offen und zu Klopps Luxusproblem geworden ist, kommt jedenfalls überraschend.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach