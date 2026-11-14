DFB-Training: Abschied von adidas-Belegschaft

Die adidas-Mitarbeitenden dürfen persönlich Abschied nehmen. Am Sonntag reist der DFB-Tross nach Berlin.

Mit einem Training der Reservisten und dem Abschied von den adidas-Mitarbeitenden haben Jürgen Klopp und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das Nations-League-„Finale“ gegen die Niederlande aufgenommen. Die Nachmittagseinheit am „Home Ground“ des langjährigen DFB-Ausrüsters in Herzogenaurach hatte der Bundestrainer als Spielersatztraining nach dem 3:1 in Belgrad gegen Serbien angesetzt. Die Stammspieler schauten für Autogramme vorbei.

Der Deutsche Fußball-Bund trennt sich von adidas am Jahresende nach 77 Jahren erfolgreicher Partnerschaft – 2027 übernimmt der amerikanische Sportartikelgigant Nike, der dafür angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr zahlen wird. Beide Seiten haben einen Achtjahresvertrag unterschrieben.

Am Sonntagvormittag wird die deutsche Mannschaft die luxuriöse Anlage in Herzogenaurach letztmals für das Abschlusstraining vor dem Gruppenfinale gegen die Niederlande nutzen. Anschließend reist das Team an den Spielort Berlin. Am Montag (20.45 Uhr/ARD) reicht der DFB-Auswahl im Olympiastadion ein Sieg, um ins Viertelfinale einzuziehen.