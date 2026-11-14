Klopp adelt Gruda - und schwärmt von einem ganz Anderen

Brajan Gruda überzeugt bei seinem Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft und setzt im internen Konkurrenzkampf mit Lennart Karl ein dickes Ausrufezeichen. Dass er gegen Serbien derart glänzt, liegt auch an einem besonderen taktischen Kniff.

Diese Aktion ließ noch Luft nach oben. Als Brajan Gruda zum Jubeln abdrehte und zum Knierutscher ansetzte, geriet er ins Straucheln, kippte mit dem Oberkörper nach vorne und legte beinahe einen Purzelbaum hin.

Wenige Sekunden zuvor hatte er beim 3:1 in Serbien mit einem unwiderstehlichen Solo und einem starken Abschluss das zwischenzeitliche 3:0 für die DFB-Elf erzielt. Sein größter Wackler an diesem Abend folgte also erst nach dem Tor.

Brajan Grudas Torjubel in Serbien war nicht so gelungen wie seine sportliche Leistung Brajan Grudas Torjubel in Serbien war nicht so gelungen wie seine sportliche Leistung © IMAGO/Nordphoto

Gruda überzeugt bei seinem Debüt

Der 22-Jährige kratzte bei seinem Einstand im DFB-Trikot sogar an einer Bestmarke. Neun seiner 14 Dribblings entschied Gruda für sich. In den vergangenen zehn Jahren gelangen nur einem deutschen Nationalspieler in einer Partie mehr: Jamal Musiala im Dezember 2022 gegen Costa Rica.

Der Leipziger überzeugte mit enormem Mut und Eifer, suchte immer wieder das Eins-gegen-Eins, stresste seine Gegenspieler und verkörperte damit genau das, was sich Bundestrainer Jürgen Klopp von einem Flügelspieler wünscht.

„Dass Brajan so spielen kann, steht völlig außer Frage. […] Das, was Brajan gezeigt hat, ist Brajan Gruda“, lobte Klopp. Auch Niclas Füllkrug schwärmte von einem „hochtalentierten Fußballer“: „Er hat ein sehr gutes Timing in seinen Dribblings.“

Gruda bekommt den Vorzug vor Lennart Karl

Gegen Serbien erhielt der Leipziger den Vorzug vor Lennart Karl, der die gesamten 90 Minuten auf der Bank schmorte.

„Lenny Karl hat überragend trainiert, aber Brajan Gruda eben auch“, erklärte Klopp bereits vor dem Anpfiff seine Entscheidung. „Wer da enttäuscht ist, macht sich unnötige Probleme. Weil ich mich ja nicht gegen jemanden entscheide, sondern für Spieler entscheide“, so der Bundestrainer auf der PK nach dem Spiel weiter.

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Klopp habe allerdings nicht den Eindruck gewonnen, dass Karl enttäuscht gewesen sei. Zugleich stellte er klar: „Ich werde mich in Zukunft auch immer mal wieder für Lennart Karl entscheiden, weil er einfach ein unfassbares Talent ist.“

Gruda passt besser als Karl

Fakt ist: Im internen Konkurrenzkampf hat Gruda nach diesem Auftritt erst einmal die Nase vorn. Und das hat seine Gründe.

Der 22-Jährige passt noch besser in Klopps gewünschtes Anforderungsprofil: ein Flügelspieler, der die Breite hält, konsequent das Eins-gegen-Eins sucht und sowohl innen als auch außen vorbeiziehen, flanken oder selbst abschließen kann.

Karls große Stärke liegt dagegen vor allem darin, von außen in die Mitte zu ziehen und dort den Abschluss zu suchen. Für die Rolle, die Klopp auf dem rechten Flügel vorschwebt, bringt Gruda damit das passendere Gesamtpaket mit.

Mit diesem Kniff konnte Gruda überzeugen

Dass Gruda überhaupt derart häufig ins Eins-gegen-Eins gehen konnte, lag auch an einem taktischen Kniff.

Auffällig war, wie oft sein Hintermann Philipp Treu ins Zentrum zog und damit Räume auf der Außenbahn für Gruda öffnete. Statt außen zu hinterlaufen, wählte der Rechtsverteidiger immer wieder den Weg nach innen und verschaffte seinem Vordermann so die nötige Freiheit für dessen Dribblings.

Auch Klopp hob diesen Aspekt hervor: „Ich weiß nicht, wie oft Pippo innen durchgelaufen ist, also untergelaufen ist, damit Brajan auch wirklich das Eins-gegen-Eins hat.“

Anschließend lobte der Bundestrainer seinen Rechtsverteidiger in höchsten Tönen: „Dieses Aufopferungsvolle, was im Fußball wirklich wahnsinnig wichtig ist, also das Laufen, obwohl man den Ball nicht kriegt, obwohl man den Pass nicht erreicht, obwohl man den Ball nicht über die Linie drücken kann, das gehört zu einer klasse Mannschaft dazu und das hat Pippo herausragend gemacht.“

Treu selbst war mit seiner Vorstellung nicht restlos zufrieden. Wohl auch, weil er offensiv nur selten selbst in Erscheinung trat. Doch genau darin lag der Wert seiner Leistung: Der Freiburger glänzte weniger mit eigenen Aktionen, sondern machte vor allem seinen Mitspieler besser. Ein Aspekt, den Klopp erkannt hat und an Treu ungemein schätzt.

Hier sieht Klopp bei Gruda noch Luft nach oben

Wie SPORT1 erfuhr, hatte Klopp vor diesem Lehrgang vor allem den rechten Flügel als Problemzone ausgemacht. Bislang war es keinem DFB-Spieler gelungen, sich auf dieser Position nachhaltig ins Rampenlicht zu spielen.

Das Experiment mit Gruda hat sich schon jetzt ausgezahlt. Allerdings sieht Klopp trotz des starken Auftritts noch Verbesserungspotenzial: „Das einzige Problem, was ein herausragender Dribbler haben könnte, ist wenn man immer dribbelt und nichts anderes macht. Weil dann stellt dich der Verteidiger darauf ein.“

Nur einmal stolpert der DFB-Debütant

Seinem Schützling die größte Stärke zu nehmen, kommt für Klopp aber nicht infrage: „Ich werde einen Teufel tun und ihm dieses Dribbling verbieten. Wir arbeiten nur daran, dass er da variabler wird.“

Genau daran dürfte Gruda unter Klopp künftig feilen. Dass er sich schnell an neue Anforderungen anpassen kann, bewies er bereits gegen Serbien. Auch in der Arbeit gegen den Ball, insbesondere in Umschaltmomenten, zeigte sich der Leipziger auffallend fleißig. Eine Eigenschaft, die er bei seinem Klub nicht immer so konsequent an den Tag legt.

Ganz ohne Verbesserungspotenzial geht es also auch nach diesem starken Debüt nicht. Das gilt für Grudas Spiel – und erst recht für seinen Torjubel. Denn während seine Gegenspieler bei seinen Dribblings reihenweise ins Stolpern gerieten, erwischte es beim Jubeln ausgerechnet ihn selbst.