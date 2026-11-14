Bayern-Juwel Assomo mit sieben Toren in zwei Spielen

Der 16-Jährige ist ein großes Versprechen für die Zukunft im deutschen Sturm - und zeigt sich für die U17 treffsicher.

Stürmerjuwel Bastian Assomo vom deutschen Rekordmeister Bayern München zeigt sich in der U17-Nationalmannschaft in Torlaune. Beim 4:0 (3:0) in der EM-Qualifikation gegen Litauen erzielte der 16-Jährige am Samstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt einen Hattrick (6./12./45.+3, per Foulelfmeter).

Schon drei Tage zuvor hatte er mit einem Viererpack nach Halbzeit-Einwechslung beim 7:0 gegen Aserbaidschan auf sich aufmerksam gemacht.

Bastian Assomo erzielte einen Hattrick für die U17 Bastian Assomo erzielte einen Hattrick für die U17 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Bischof schwärmte von Assomo

Assomo ist eines der spannendsten Stürmertalente im deutschen Fußball. Der 1,90 m große gebürtige Berliner mit kameruanischen Wurzeln spielt derzeit hauptsächlich für die Zweitvertretung und U19 der Bayern, gehört aber zum erweiterten Teil der Profimannschaft. „Er ist schon brutal für sein Alter. Wie er die Bälle festmacht“, schwärmte Nationalspieler Tom Bischof im Rahmen der Münchner Asienreise im Sommer über Assomo.

Die deutsche U17 führt die Tabelle nach zwei Spielen souverän an. Am Dienstag geht es für das Team von DFB-Trainer Michael Prus zum Abschluss gegen Nordirland, im Frühjahr findet dann die zweite Qualifikationsrunde statt, in der die sieben Teilnehmer für die Endrunde in Lettland (24. Mai bis 6. Juni) ermittelt werden.