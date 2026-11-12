Klopp kann auf kompletten Kader zählen

Bundestrainer Jürgen Klopp kann in der Nations League gegen Serbien aus dem Vollen schöpfen.

Jürgen Klopp kann im wichtigen Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Belgrad gegen Serbien aus dem Vollen schöpfen. Der Bundestrainer hatte am Donnerstag bei der Abschlusseinheit noch in Herzogenaurach alle 24 Spieler aus seinem Aufgebot und jede Menge gute Stimmung auf dem Platz.

Auch Ausnahmetalent Wael Mohya trainierte mit – den Youngster wird Klopp für das Spiel aus dem Kader streichen, weil er nur 23 Akteure nominieren darf. Mohya (17) wird allerdings mit der Mannschaft nach Serbien reisen.

Bundestrainer Jürgen Klopp beim Abschlusstraining in Herzogenaurach Bundestrainer Jürgen Klopp beim Abschlusstraining in Herzogenaurach © picture-alliance/dpa/SID/Christian Charisius

Strahlende Gesichter beim DFB-Team

Klopp versammelte seine Spieler nach dem Aufwärmen in einem großen Kreis und hob sofort die Laune. Zahlreiche Spieler wie Florian Wirtz, Mohya oder Jonathan Tah reagierten mit einem breiten Lächeln auf die Worte des Bundestrainers. Danach rief Klopp im Mittelkreis beim großen „Rondo“ zur Balljagd auf. Auch hier gab es einige strahlende Gesichter, Klopp stand breit grinsend am Rand.

„Der Freitag ist super wichtig“, hatte er zuvor betont. Die DFB-Elf will sich mit dem zweiten Dreier in der Gruppenphase der Nationenliga nach dem Hinspiel (2:0) die Chance auf ein echtes „Endspiel“ um den Einzug ins Viertelfinale am Montag im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande erhalten.

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