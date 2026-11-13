Führungsspieler Wirtz will „vorangehen“

Der Offensivmann ist aktuell in guter Form und möchte sich der vielen noch jüngeren Spieler annehmen.

Florian Wirtz sieht sich trotz seiner erst 23 Jahre als Führungsspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich will mit Mut vorangehen und die jungen Spieler unterstützen. Das ist meine Aufgabe“, sagte Wirtz vor dem Nations-League-Spiel am Freitagabend (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen Serbien.

Die offensiven Flügelspieler im Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp sind international noch unerfahren. Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl und Derry Scherhant kommen zusammen gerade einmal auf acht Länderspiele. „Wir haben viele junge und talentierte Spieler auf dem Flügel, die sich durchsetzen können. Ich bin schon ziemlich lange dabei und versuche, ihnen auf dem Platz zu helfen“, sagte Wirtz, der am Montag in Berlin gegen die Niederlande sein 50. Länderspiel machen könnte.

Beim FC Liverpool kommt Wirtz immer besser in Schwung. „Flo ist in einer Top-Verfassung. Er kann uns extrem helfen“, sagte Klopp, der dem Spiel in der serbischen Hauptstadt mit einem positiven Gefühl entgegenblickt. „Es war eine sehr gute Woche bisher. Es hat alles gepasst“, sagte Klopp, der sich in der Nations League im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale „ein Endspiel gegen Holland“ wünscht.

Dafür muss aber in Serbien ein Sieg her. „Es kommt darauf an, Wille, Überzeugung und Leidenschaft auf den Platz zu bringen“, sagte Wirtz. Mit ihm als Führungsspieler.