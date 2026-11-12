Nicht nur Felix Nmecha kann Jürgen Klopp jetzt danken

Jürgen Klopp findet in der Debatte um Felix Nmecha klare Worte – und macht dabei vor, woran Borussia Dortmund scheitert. Der Bundestrainer nimmt seinen Spieler in Schutz und setzt ihm zugleich Grenzen. So geht Krisenkommunikation! Ein Kommentar.

Er hörte aufmerksam zu, pustete einmal kräftig durch und fand dann bemerkenswert klare Worte. Jürgen Klopp hat in der Debatte um Felix Nmecha, die zwischenzeitlich beinahe zur Staatsaffäre aufgeblasen wurde, genau den richtigen Ton getroffen. Ohne auszuweichen, ohne herumzudrucksen, ohne sich hinter nichtssagenden Floskeln zu verstecken. Klopp brillierte als Krisenmanager.

Erst hob er die sportlichen Qualitäten seines Mittelfeldspielers hervor. Dann bezog er ausführlich Stellung zum umstrittenen Kronen-Jubel. Und machte dabei vor, was Borussia Dortmund seit Jahren nicht überzeugend gelingt: klare Krisenkommunikation in diesem heikle Thema.

Felix Nmecha bei der Abreise nach Serbien Felix Nmecha bei der Abreise nach Serbien © IMAGO / Ardan Fuessmann

Klopp überzeugt als Krisenmanager

„Absolut nichts“ habe er sich bei dem Kronen-Jubel gedacht, fing Klopp sein Plädoyer für den BVB-Star an. „Er hat gesagt, dass er alle Menschen liebt und niemanden diskreditiert. Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt. Er will so nicht mehr jubeln.“

Der Bundestrainer erklärte seine Sichtweise, machte seine Überlegungen transparent und ließ keinen Zweifel an seiner Haltung. Keine Schönfärberei, keine künstliche Empörung, aber eben auch kein Versteckspiel.

Klopp nahm Nmecha in Schutz, ohne die Brisanz der Debatte einfach wegzuwischen. Er ordnete ein, statt abzuwiegeln. Er nahm die Öffentlichkeit an die Hand und damit mächtig Druck aus der Angelegenheit. Genau diese Fähigkeit braucht ein Bundestrainer neben aller sportlichen Expertise. Klopp weiß um die Wirkung seiner Worte. Und er weiß, wie er sie einsetzen muss. Auch deshalb wurde er geholt.

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BVB muss Klopp danken

Anders agierte der BVB in dieser Angelegenheit. Schon bei Nmechas höchst umstrittenem Wechsel nach Dortmund agierten die Verantwortlichen kommunikativ unglücklich. Und auch nach dem jüngsten Kronen-Jubel verfielen sie in ihr altbekanntes Muster: möglichst wenig sagen, die Angelegenheit intern behandeln und hoffen, dass sich die Aufregung von selbst legt.

Erst nach heftiger Kritik aus der eigenen Fan- und Förderabteilung kündigte der BVB ein Gespräch mit Nmecha an. Präsident Hans-Joachim Watzke meldete sich zwar ausführlich zu Wort und appellierte an die Vernunft des Spielers. Wirklich befriedet wurde die Debatte dadurch aber nicht.

Stattdessen hieß es: „Borussia Dortmund hat sich am Sonntag umfassend zu Felix Nmecha geäußert. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu weiteren Anfragen mit seinem Thema derzeit nicht äußern.“ Auch deshalb muss der BVB Klopp für seine Worte danken!

BVB überlässt die Debatten anderen

Fakt ist: Schweigen ist keine Krisenkommunikation. Und Aussitzen erst recht keine Lösung.

Mit dem Hinweis, dass Nmecha künftig auf den Kronen-Jubel verzichten wolle, schuf Klopp zudem Verbindlichkeit. Der Spieler steht damit öffentlich im Wort. Ein weiterer Kronen-Jubel wäre nach dieser Ansage kaum noch zu erklären.

Natürlich wird Klopp damit nicht jeden Kritiker überzeugen. Das muss er auch nicht. Gute Krisenkommunikation bedeutet nicht, dass hinterher alle einer Meinung sind. Sondern dass die eigene Haltung klar erkennbar ist.

Wer aus Angst vor der nächsten Kontroverse lieber schweigt, lässt die Debatte nicht verschwinden. Er überlässt sie anderen. Gut möglich, dass die Dortmunder Verantwortlichen bei der anstehenden Mitgliederversammlung in knapp zwei Wochen noch einmal schmerzhaft daran erinnert werden.

Der BVB wollte die Debatte möglichst klein halten. Klopp hat gezeigt, wie man sie tatsächlich beruhigt: indem man offen Klartext redet.

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