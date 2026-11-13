Keine Weltklasse? Klopp bei DFB-Elf „super positiv“

Der Bundestrainer widerspricht der Analyse, wonach es im deutschen Fußball an Qualität mangele - und blickt optimistisch nach vorne.

Die jüngsten drei Weltmeisterschaften endeten mit bitteren, teils blamablen Enttäuschungen – doch Jürgen Klopp ist um die Zukunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht bange. Im Gegenteil! „Es wird sehr häufig gesagt, dass im deutschen Fußball vieles fehlt. Unter anderem die Anzahl an guten Spielern, an großen Talenten, an Weltklassespielern und all solche Dinge“, sagte der Bundestrainer vor dem Nations-League-Spiel in Belgrad gegen Serbien (20.45 Uhr/RTL) und hielt dagegen: „Ich habe einen super positiven Blick auf diese Mannschaft. Ich muss ehrlich sagen, wir haben einen sehr guten Mix.“

Er sei nicht etwa deshalb so optimistisch, „weil ich irgendwie blauäugig und naiv bin, sondern weil die Jungs richtig gut sind“, führte der neue Chef aus und betonte mit Blick auf die anstehenden Duelle: „Wir müssen das sichtbar machen, wir müssen das auf den Platz bringen, wir müssen für positive Schlagzeilen sorgen durch das, was wir tun.“

Den großen Ergebnisdruck spüre er dennoch nicht. „Ich muss mir die Zeit nehmen und geben“, sagte er, ob das der kritischen Öffentlichkeit „passt oder nicht, das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich will niemanden bewusst enttäuschen, zum Fußball gehört es dazu, dass Leute sich eine Meinung bilden. Aber wir fühlen uns auf dem Weg – zu Ende ist er natürlich noch lange nicht. Nur: Die Basis ist echt gut.“

Zumal das Spielermaterial passe. Florian Wirtz etwa, der bei der Abschluss-Pressekonferenz nach Klopp sprach, sei „einer der besten Spieler der Welt“, schwärmte der Bundestrainer. Dazu habe er einen Jamal Musiala (aktuell verletzt) in der Hinterhand, eine große Auswahl im Mittelfeld um „Topspieler“ Joshua Kimmich. Oder Lennart Karl, „ein ganz junges Talent, das schon ganz viel gezeigt hat. Es sind viele positive Dinge da.“

Auch dahinter. „Die Nächsten kommen schon“, sagte Klopp über die 15-, 16-Jährigen, die wir auch schon kennen. Das sind in drei, vier Jahren die nächsten 18-, 19-Jährigen, die dabei sein können. Also, alles gut für den Moment.“