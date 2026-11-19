Pep Guardiola und Jürgen Klopp waren einst in England große Rivalen. Nun schwärmt der Katalane von Klopp und traut ihm mit der deutschen Nationalmannschaft Großes zu.

Einst erbitterte Rivalen, nun Freunde und Bewunderer: Pep Guardiola ist von der Verpflichtung von Jürgen Klopp als Bundestrainer hellauf begeistert. Die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sei „die beste, die es gibt“, sagte der ehemalige Trainer von Manchester City im Interview mit dem am Freitag erscheinenden „Bundesliga-Magazin„.

Seinen früheren Widersacher lobte der Katalane in den höchsten Tönen: „Er ist einer der Besten im Fußball, meine Bewunderung für ihn kann ich gar nicht beschreiben. Er ist diese Art von Persönlichkeit, von Trainer, die unsere Fußballwelt besser macht.“

Pep Guardiola (r.) schwärmt von Jürgen Klopp Pep Guardiola (r.) schwärmt von Jürgen Klopp © AFP/SID/OLI SCARFF

Guardiola traut Klopp Großes zu

Guardiola traut Klopp zu, die deutsche Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze heranzuführen und vor allem die Begeisterung der Fans neu zu entfachen. „Er hat Charisma, er ist ein unglaublicher Kommunikator“, schwärmte der 55-Jährige. Er sei „zu 100 Prozent überzeugt“, dass die Deutschen unter Klopp wieder stolz auf ihre Nationalmannschaft sein würden. Ob es für den Gewinn einer Welt- oder Europameisterschaft reiche, könne dagegen niemand vorhersagen.

Guardiola weiß, wovon er spricht. In Deutschland und England lieferten sich die beiden Trainerkoryphäen über Jahre packende Duelle. „Ich habe gefühlt eine Million Mal gegen Jürgen gespielt“, sagte der Ex-Bayern-Coach: „Er hat mich mit Sicherheit öfter geschlagen als ich ihn, und aus jedem dieser Spiele habe ich etwas gelernt.“ Klopp sei in seiner bisherigen Karriere der „größte Rivale und größte Gegner“ gewesen.

Inzwischen verbindet beide weit mehr als sportliche Konkurrenz. „Wir sind Freunde“, betonte Guardiola. Noch in diesem Jahr wolle er nach Deutschland reisen, um mit Klopp Golf zu spielen und anschließend gemeinsam essen zu gehen.

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