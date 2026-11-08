Wirtz-Gala nach Erlösung! Folgt ein Trainer-Rauswurf?

Der deutsche Nationalspieler feiert sein erstes Ligator seit April. Die Gala von Wirtz dürfte Konsequenzen haben.

Der FC Liverpool hat auch dank des ersten Saisontors von Nationalspieler Florian Wirtz einen wichtigen Sieg in der Premier League gefeiert. Der 23-Jährige lieferte beim 3:1 (1:0)-Sieg gegen Krisenklub Crystal Palace ein Topspiel, traf selbst (54.) und bereitete ein weiteres Tor vor. Für Wirtz war es der erste Treffer in Englands Eliteklasse seit dem 25. April – damals ebenfalls gegen Crystal Palace.

Alexis Mac Allister (40.) köpfte Liverpool mitten in der größten Druckphase von Palace zunächst in Führung. Bei Wirtz‘ Treffer bediente ihn Bradley Barcola im Rückraum, der Deutsche traf den Ball mit seiner Direktabnahme nicht perfekt, erzielte aber dennoch sein erlösendes Tor. Kurz vor dem Ende legte Wirtz dann nach einem Konter uneigennützig für Alexander Isak auf (89.). Eddie Nketiah (90.+5) verwandelte noch einen Foulelfmeter.

Wirtz glänzt, Palace-Coach vor Aus

Durch den Dreier schoben sich die Reds eine Woche nach der 0:1-Pleite im Topspiel gegen Arsenal auf den vierten Platz vor – vorbei am FC Chelsea, der mit 0:1 (0:1) bei Schlusslicht AFC Sunderland verlor. Beim Gegner Crystal Palace, nun sogar Schlusslicht der Liga, droht Pierre Sage nach der Wirtz-Gala der Rauswurf. Die Daily Mail schrieb während des Spiels: „Man sagt es nicht gerne, aber Sage sieht wie ein Todgeweihter aus an der Seitenlinie.“

Wirtz sprach nach der Erlösung bei Sky Sports. Der Spielmacher fand: „Das Tor war wichtig für den Spielverlauf. Es war ein guter Schwung für uns vor der Pause. Das hat das Spiel für uns etwas einfacher oder offener gemacht.“ Der Deutsche lobte vor allem Vorlagengeber Barcola.

„Es war ein toller Pass von Bradley, genau in den freien Raum. Der Trainer hat uns immer wieder gesagt, wir sollen in den Strafraum kommen, und ich glaube, wir hatten drei Spieler dort drin. Zum Glück kam der Ball zu mir und ich konnte treffen.“

Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler mischt weiter die Liga auf und mausert sich zum ersten Verfolger von Meister FC Arsenal. Die „Seagulls“ schlugen auch dank langer Überzahl und eines Treffers des ehemaligen Nationalspielers Pascal Groß den FC Brentford mit 2:0 (2:0). Dadurch kletterte Brighton am kriselnden Manchester City vorbei auf Platz zwei. Der Abstand zu den Gunners an der Spitze beträgt fünf Punkte.

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Brighton jubelt dank Groß

Diego Gomez (15.) brachte Brighton mit einem Distanzschuss in Führung. Dann halfen die Gäste um den Deutschen Kevin Schade mit: Igor Thiago ließ sich nach einem Zweikampf mit dem früheren Stuttgarter Chema zu einem Schlag hinreißen und flog in der 23. Minute nach VAR-Einsatz vom Platz. Vor der Pause verwandelte der formstarke Groß einen Foulelfmeter wuchtig in den Winkel (42.).

Durch den Sieg von Sunderland gegen Chelsea rutschte Crystal Palace, das unter der Woche in der Europa League 1:1 gegen die TSG Hoffenheim gespielt hatte, auf den letzten Platz. Für Sunderland traf Enzo Le Fee (36.) per Foulelfmeter. Die frühe Verletzung von Kapitän Granit Xhaka (4.) trübte den Sieg etwas.

Marco Rose und der AFC Bournemouth kletterten in der Tabelle dank des vierten Sieges in Serie auf Platz sieben. Evanilson (5.) und ein Eigentor von Leif Davis (46.) sorgten für einen 2:1 (2:0)-Erfolg bei Ipswich Town. Damit liegt Bournemouth (15 Punkte) nur drei Zähler hinter dem Tabellenvierten Liverpool.

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