Deutschland zerlegt die Niederlande und zieht ins Nations-League-Viertelfinale ein. Jürgen Klopps Schützlinge zeigen eine fulminante Show - in Berlin herrscht Partystimmung.

Wie im Rausch! Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Niederlande am letzten Nations-League-Spieltag mit einer Gala abgefertigt (5:0) und ist damit als Gruppensieger ins Viertelfinale eingezogen.

Das 1:0 erzielte Derry Scherhant im Olympiastadion. Der gebürtige Berliner (spielt aktuell für den SC Freiburg) wuchtete den Ball aus zweiter Reihe mit dem Vollspann in den rechten oberen Winkel (41.). Oranje-Keeper Bart Verbruggen bekam zwar noch die Fingerspitzen an den Ball, konnte den wuchtigen Schuss aber nicht mehr aufhalten.

Derry Scherhant (vorne) und Nathaniel Brown bejubeln das 1:0 Derry Scherhant (vorne) und Nathaniel Brown bejubeln das 1:0 © IMAGO/Kirchner-Media

DFB-Team: Erst zaubert Scherhant, dann Wirtz und Gruda

Nach Wiederanpfiff sorgte Spielmacher Florian Wirtz für den nächsten genialen Moment. Nach einem Dribbling an der Sechzehnerkante eroberte der Liverpooler den Ball zurück, fasste sich ein Herz und versenkte den Ball mit dem schwächeren linken Fuß unhaltbar über den linken Innenpfostens im Tor der Gäste (60.).

Das 3:0 steuerte Startelf-Rückkehrer Nico Schlotterbeck bei. Er köpfte den Ball nach Freistoßflanke von Brajan Gruda präzise ins rechte untere Eck (65.). Und Deutschland machte einfach weiter. Nach zauberhafter Kombination mit Gruda veredelte Wirtz das Zusammenspiel mit seinem zweiten Tor des Abends (71.). Und auch Gruda sollte schließlich seinen eigenen Treffer erzielen (77.). Oranje-Keeper Verbruggen war derweil mächtig angefressen und verschaffte seinem Ärger Luft.

Besonderer Abend für Ex-Herthaner Scherhant

Für Scherhant war es indes im vierten Spiel das erste Tor für die A-Nationalmannschaft und damit ein ganz besonderer Abend. Der Ex-Herthaner kniete sich nach seinem Kunstschuss auf den Rasen seiner alten Wirkungsstätte, schloss die Augen und breitete seine Hände aus. Nathaniel Brown gratulierte als Erster, Klopp jubelte ekstatisch an der Seitenlinie.

„Das ist ein Traumtor. In seiner Heimatstadt so ein Tor zu schießen, da geht ein Traum in Erfüllung“, war auch Experte Bastian Schweinsteiger in der ARD angetan.

Scherhant stand nach dem Abpfiff die Freude ins Gesicht geschrieben. „Was soll ich sagen? Besser hätte man es nicht erträumen können. Schon echt unfassbar, es hat Riesenspaß gemacht und ich bin einfach überglücklich“, sagte der 24-Jährige: „Besser hätte es nicht laufen können, hier in meiner Stadt. Auch so das 1:0 zu schießen. Ich bin sehr glücklich, sehr stolz und es macht einfach Riesenspaß mit den Jungs zu kicken.“

Benoten Sie die DFB-Stars:

Nations League: Deutschland im Viertelfinale

Für Deutschland war es übrigens der zweithöchste Sieg gegen die Elftal jemals. Am 21. Oktober 1959 konnte die DFB-Elf ein Testspiel in Köln gar mit 7:0 (2:0) gewinnen. Das konnte den Zuschauern am Montagabend in Berlin aber herzlich egal sein. In der Schlussphase hallten „Oh, wie ist das schön“-Gesänge durch die Arena.

Durch das 5:0 sicherte sich das DFB-Team sogar noch den Gruppensieg in der Gruppe A2.

Die Viertelfinals in der Nations League werden im März 2027 ausgetragen. Die Endrunde ist für den 9. bis 13. Juni 2027 angesetzt. Die Auslosung der K.o.-Phase und der Playoffs findet am Freitag, 20. November, ab 12:00 Uhr (MEZ) in Nyon statt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach