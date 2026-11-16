Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger sorgen mal wieder für einen hohen Unterhaltungswert. Auch ein verrutschter Popschutz bringt die beiden nicht aus dem Konzept.

Nanu, was war denn da los? Im Vorlauf des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und den Niederlanden (LIVETICKER) ist es in der ARD zu einer amüsanten Szene um Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger gekommen.

Sedlaczek wandte sich an ihr Gegenüber und sprach ihn auf dessen Heimspielpremiere im DFB-Dress an. Plötzlich unterbrach Schweinsteiger seine Kollegin und sagte: „Warte mal kurz.“

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger vor dem Nations-League-Spiel Deutschland – Niederlande Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger vor dem Nations-League-Spiel Deutschland – Niederlande © ARD

Schweinsteiger rückt Sedlaczeks Mikrofon zurecht

Dann machte sich der 2014er-Weltmeister an Sedlaczeks Mikrofon zu schaffen. „Was ist denn da?“, wunderte sich die 40-Jährige. Auf den TV-Bildern war zu sehen, dass der Popschutz ihres Mikrofons leicht verrutscht war. Diesen wollte Schweinsteiger offenbar zurechtrücken.

„Jetzt geht’s wieder“, erklärte der 121-malige Nationalspieler mit einem Lächeln. Sedlaczek nahm es mit Humor und begann ebenfalls zu schmunzeln: „Da wurde dem Mikrofon kalt. Wolltest du sichergehen, dass es warm angezogen ist? Alles klar“, sagte die Moderatorin, ehe man sich wieder dem sportlichen Geschehen widmete.

Xavi? „Der Ball klebte so an seinen Füßen“

Diesbezüglich fiel Schweinsteiger über Bondscoach Xavi eine nette Geschichte ein: „Nachdem wir Weltmeister geworden sind, war ich essen, irgendwo im Mittelmeer auf einer Insel. Dann war er auf einmal da mit Pedro und auch David Villa und die kamen dann her und haben ganz höflich gratuliert“, erinnert er sich zurück.

„Er ist ein wirklich sehr respektvoller junger Mann. Als Gegenspieler war er auch immer höflich, fair und hat fußballerisch unfassbar gut gespielt. Bei dem hast du immer das Gefühl gehabt, der Ball klebte so an seinen Füßen“, zeigte sich Schweinsteiger begeistert. Xavi erinnere ihn auch an Johan Cruyff: „Ich glaube, der fühlt sich sehr wohl hier bei der niederländischen Nationalmannschaft.“

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