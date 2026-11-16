So ehrlich reagiert Havertz auf die Kritik an ihm

In der Nations League geht es um den Einzug in das Viertelfinale. Deutschland empfängt als Gruppendritter den Spitzenreiter Niederlande. Die Aufstellungen sind da.

Es ist das Endspiel um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League: Deutschland trifft am Montag im Berliner Olympiastadion auf die Niederlande.

Nach fünf Spieltagen belegt die DFB-Elf mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage den dritten Tabellenplatz in der Gruppe A2. Damit ist sie punktgleich mit Griechenland. Die Niederlande führen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf Deutschland an.

Jürgen Klopp trifft mit Deutschland auf die Niederlande Jürgen Klopp trifft mit Deutschland auf die Niederlande © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Nations League: So können Sie Deutschland – Niederlande live verfolgen

Jürgen Klopp nimmt im Vergleich zum 3:1 gegen Serbien am Freitag zwei Änderungen in seiner Startelf vor. Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown sind neu mit dabei – Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt rotieren raus.

Deutschland – Niederlande, die offiziellen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen – Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown – Kimmich, Pavlovic – Gruda, Wirtz, Scherhant – Havertz

Niederlande: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van de Ven, J. Timber – J. Veerman, Reijnders, Q. Timber – Summerville, Malen, Gakpo

Nations League: de Jong fehlt gegen Deutschland

Das Team von Trainer Xavi präsentierte sich am letzten Spieltag der Nations League in bestechender Form. Am Freitag deklassierte Oranje Griechenland vor heimischer Kulisse mit einem 7:0-Sieg. Einziger Wermutstropfen: Frenkie de Jong, der gegen Griechenland stark aufspielte, fällt aufgrund von Rückenproblemen aus. Damit fehlt neben Virgil van Dijk ein weiterer Leistungsträger gegen Deutschland.

Das Duell der Nachbarn verspricht nicht nur aufgrund der brisanten Tabellenkonstellation Spannung: Im Hinspiel trennten sich Deutschland und die Niederlande bei der Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp mit 1:1.

DEINE MEINUNG

So kommt die DFB-Elf weiter

Bei einem deutschen Sieg ist der Viertelfinal-Einzug fix. Verliert Deutschland gegen die Niederlande, ist das Viertelfinale außer Reichweite. Trennen sich Deutschland und die Niederlande unentschieden, muss Griechenland im Parallelspiel verlieren, dass die DFB-Elf weiterkommt.

Spielen Griechenland und Deutschland unentschieden, würde Griechenland dank des gewonnenen direkten Vergleichs ins Viertelfinale einziehen.

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