Der heutige Bundestrainer Jürgen Klopp hätte offenbar zahlreiche andere Wege einschlagen können. Sein langjähriger Vertrauter Mark Kosicke verrät, welche europäischen Topklubs und Nationalmannschaften beim heutigen Bundestrainer angefragt haben.

Real Madrid, Manchester United, England, Brasilien – die Liste der Interessenten an Jürgen Klopp liest sich wie ein Streifzug durch die größten Namen des Weltfußballs. Doch der heutige Bundestrainer ließ zahlreiche Möglichkeiten verstreichen. Sein langjähriger Berater und enger Freund Marc Kosicke hat nun im OMR-Podcast verraten, wie begehrt Klopp bei internationalen Topklubs und Nationalverbänden war.

Ob Real Madrid Interesse gehabt hätte? „Voll, ja“, antwortete Kosicke eindeutig. Und auch ein Verein aus der Premier League konnte sich Klopp als Trainer sehr konkret vorstellen: „Manchester United hat sich zweimal gemeldet in den letzten Jahren“, verriet Kosicke.

Jürgen Klopp war bei zahlreichen Fußballgrößen als Trainer im Gespräch Jürgen Klopp war bei zahlreichen Fußballgrößen im Gespräch © IMAGO/Schüler

Jürgen Klopp sagte nicht nur Real Madrid und Manchester United ab

Seine damalige Antwort darauf? „Nein, Jürgen wird nicht nur nicht mehr Vereinstrainer, er wird schon mal gar nicht irgendeinen anderen Klub als Liverpool in England trainieren.“

Nicht nur die großen europäischen Vereine bemühten sich um Klopp. Auch mehrere Nationalmannschaften wollten den früheren Liverpool-Trainer verpflichten: „Jürgen wurde auch von der USA angefragt, von England angefragt, von Brasilien, von Mexiko“, erklärte der 55-Jährige.

Doch für Klopp habe eines festgestanden: Bevor er eine andere Nationalmannschaft übernehmen würde, müsse er zunächst Deutschland trainieren.

Klopp habe seine Haltung auch mit seiner Verbundenheit zu seiner Heimat begründet: „Ich bin so sehr Deutscher – und wenn Deutschland mich will, muss ich Deutschland trainieren“, paraphrasierte Kosicke den Bundestrainer. „Und wenn ich weiß, dass Deutschland mich einmal wollte, kann ich nicht England oder die USA trainieren.“

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Ein Kindheitstraum führt zum DFB

Warum die Entscheidung schließlich für die deutsche Nationalmannschaft fiel, erklärte Kosicke auch mit der gemeinsamen Vergangenheit der beiden. „Du musst dir vorstellen: Da sind zwei Sportstudenten – der eine hat in Frankfurt studiert, der andere in Köln“, begann er zu erzählen.

Klopps eigene fußballerische Karriere schaffte es nie über die zweite Liga hinaus. Und auch Kosickes Fußballkarriere fand ihren Höhepunkt in der Oberliga Hessen, der damals dritthöchsten Liga im deutschen Fußball. „Wir durften nie auf diesem Niveau der Nationalmannschaft kicken. Das ist schon so ein Kindheitstraum, der dann in einem wach wird und du denkst: Oh wow!“, schwärmte er vom neuen Amt seines langjährigen Weggefährten.

Eine jahrelange Freunschaft

Seit mehr als zwei Jahrzehnten begleitet Kosicke Klopp, zunächst als Berater, später auch als enger Freund. Die beiden kennen sich noch aus Klopps Mainzer Zeit. Kosicke begleitete seinen Aufstieg über Borussia Dortmund zum FC Liverpool und arbeitet inzwischen ebenfalls beim DFB.

Dass Klopp und Kosicke ihre berufliche Zukunft gemeinsam gestalten, war dabei schon länger geplant. Der heutige Bundestrainer wollte seinen langjährigen Vertrauten auch nach dem Abschied aus Liverpool an seiner Seite wissen.

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