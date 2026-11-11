Ter Stegen: Klopps Vertrauen „tut extrem gut“

Der DFB-Keeper spricht über die Rolle als Nummer eins, die verpasste WM und schwere Zeiten hinter Manuel Neuer.

Marc-André ter Stegen genießt den Status als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp. „Es tut extrem gut, so ein entgegengebrachtes Vertrauen zu spüren. Das zeigt mir, dass ich, wenn ich fit bin, ein Mehrwert für die Mannschaft bin“, sagte der Keeper von Ajax Amsterdam im Vorfeld der Nations-League-Spiele am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Serbien und am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen die Niederlande in Berlin der Sport Bild.

„Wir hatten zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft ja nicht die besten Phasen. Da fordern dann viele schnell: Wir müssen neue Spieler bringen, alle Jungen müssen rein! Das finde ich grundsätzlich gut und richtig“, führte der 34-Jährige weiter aus: „Aber es werden auch schwierige Momente kommen, und dann wird Erfahrung wichtig sein.“

Ter Stegen hatte bei Klopps Debüt Ende September in den Niederlanden (1:1) erstmals seit Juni 2025 und nach langer Leidenszeit wieder im deutschen Tor gestanden. Auch die WM im Sommer, mit Aussicht auf den Status als Nummer eins, hatte er verpasst. „Vor dem Turnier hatte ich lange das Gefühl, jetzt ist es endlich so weit. Ich hätte wirklich alles dafür gegeben, auf dem Platz zu stehen“, berichtete ter Stegen.

Letztendlich habe ihm aber „einfach ein Monat gefehlt. Die Einsicht kam natürlich nicht sofort, denn natürlich hoffst du“, erklärte er. Am Ende müsse man aber ehrlich zu sich sein, für eine WM würden keine 90 bis 95 Prozent reichen: „Du kannst am Ende nicht das Risiko gehen – einmal gesundheitlich, aber auch aus Respekt für die Mitspieler.“

DEINE MEINUNG

Die vergangenen Jahre, in denen stets Manuel Neuer den Vorzug bekommen hatte, waren für ter Stegen nicht immer leicht – auch wenn er seinen Konkurrenten in den höchsten Tönen lobte. Neuer sei „wahrscheinlich einer der besten Torhüter aller Zeiten. Er hatte zudem in der Nationalmannschaft ein großes Standing – und das auch zu Recht“, sagte ter Stegen: „Dennoch glaube ich, dass ein gewisser Wettbewerb den Torwart, der dann spielt, nach vorne treibt. So war es bei uns.“

Dass die Bundestrainer sich immer für Neuer entschieden hätten, müsse man „respektieren“ und „akzeptieren“, betonte ter Stegen: „Musste ich manchmal die Faust in der Tasche machen? Musste ich manchmal fluchen, ohne dass jemand zuhört? Sicherlich! Es gab auch Momente, in denen ich gedacht habe, dass ich da vielleicht die Chance mehr verdient gehabt hätte“, räumte er ein.