Marc-André ter Stegen blickt auf schwierige Zeiten beim DFB hinter Manuel Neuer zurück, lobt den Bayern-Torwart aber sehr. Jonas Urbig dagegen kennt er noch nicht, was sich nun ändern wird.

Marc-André ter Stegen hatte im Schatten von Manuel Neuer keine einfache Zeit in der deutschen Nationalmannschaft. Besonders die WM 2018, als Neuer beinahe ohne Spielpraxis nach achtmonatiger Verletzungspause zur Nummer eins erklärt wurde, machte ter Stegen lange zu schaffen.

„Das war der bitterste Moment, den ich aber nicht mehr aufrollen möchte“, sagte der 34-Jährige bei Sport Bild. „Es bleibt nun mal dabei, dass der Trainer entscheidet. Da kannst du dich aufregen, wie du willst.“

Marc-André ter Stegen bildet mit Jonas Urbig und Alexander Nübel das Torhüter-Trio beim DFB Marc-André ter Stegen bildet mit Jonas Urbig und Alexander Nübel das Torhüter-Trio beim DFB © IMAGO/Nico Herbertz

Über Neuers sportliche Fähigkeiten sprach der gebürtige Mönchengladbacher dennoch in höchsten Tönen. Er sei „eben nicht nur ein toller Torwart: Er ist wahrscheinlich einer der besten Torhüter aller Zeiten“, zollte ihm ter Stegen Respekt. Trotzdem machte der Ajax-Keeper keinen Hehl aus der Enttäuschung, die sein Platz hinter Neuer oft zur Folge hatte.

„Es gab Momente, in denen dachte, dass ich mehr verdient hätte“

„Musste ich manchmal die Faust in die Tasche machen? Musste ich manchmal fluchen, ohne dass jemand zuhört? Sicherlich! Es gab auch Momente, in denen ich gedacht habe, dass ich da vielleicht die Chance mehr verdient gehabt hätte“, ließ ter Stegen verlauten. „Die Trainer, die wir bei der Nationalmannschaft hatten, haben sich aber für Manu entschieden. Das muss man respektieren, das muss ich akzeptieren. Das gehört dann halt im Sport dazu.“

Unter Bundestrainer Jürgen Klopp stand ter Stegen zuletzt wieder im Kasten. Weil Klopp für die letzten vier Nations-League-Spiele allerdings zwei separate Kader berufen hatte, konnte ter Stegen einige seiner Nationalmannschaftskollegen noch gar nicht kennenlernen. Darunter ist auch Torwart Jonas Urbig.

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Urbig? „Ich bin auf jeden Fall gespannt“

„Wir kennen uns tatsächlich kaum, persönlich gar nicht. Selbst bei den vergangenen Länderspielen waren wir in zwei verschiedenen Kadern. Ich muss zugeben, ich habe wenig Bundesliga geschaut“, erklärte ter Stegen. „International habe ich ab und zu mal ein paar Ausschnitte gesehen.“

Ändern wird sich das in der derzeitigen Länderspielperiode. Für die Spiele gegen Serbien und die Niederlande berief Klopp lediglich einen Kader, in welchem die beiden mit Alexander Nübel das Torhüter-Trio bilden.

„Ich bin auf jeden Fall gespannt, Jonas besser kennenzulernen und ihn beim Training in Aktion zu sehen“, gab sich ter Stegen gespannt.