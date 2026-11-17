Brajan Gruda startet beim DFB durch. Toni Kroos überhäuft den Senkrechtstarter mit Lob und kann sich noch genau daran erinnern, wann Gruda erstmals auf dem Radar auftauchte.

Das 5:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande hat bei Toni Kroos Eindruck hinterlassen. Vor allem die Entwicklung von DFB-Neuling Brajan Gruda begeistert den Weltmeister von 2014.

In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ lobte Kroos den Offensivspieler nach seinem Tor und den zwei Vorlagen ausdrücklich und betonte, dass er dessen Potenzial schon seit seiner Zeit beim FSV Mainz 05 erkannt habe. „Da kann man eine Fantasie haben mit einem Treu, Scherhant und einem Gruda, den ich eher schon früher auf dem Zettel hatte und der mir damals in Mainz schon aufgefallen ist.“

Toni Kroos ist von Brajan Gruda begeistert Toni Kroos ist von Brajan Gruda begeistert © IMAGO/SOPA Images

Kroos erinnert sich an Gruda-Auftritt in München

Der ehemalige Nationalspieler erinnerte sich dabei an eine Partie der Mainzer in München am 9. März 2024, bei der ihm Gruda erstmals besonders ins Auge gefallen sei. Dabei verlor der Linksfuß damals mit 1:8 in der Allianz Arena, stemmte sich aber gegen die krachende Pleite und bereitete auch das einzige Tor seines Teams vor. „Da fand ich den aber schon super, warum auch immer ich das Spiel geschaut habe.“

Kroos sieht in Gruda einen Spielertypen, der der Nationalmannschaft zuletzt gefehlt habe. „Das ist ein sehr interessanter Spielertyp. Von den Anlagen her.“ Vor allem die Flügelzange von Gruda und Scherhant gefällt Kroos. „Die geben uns auf den Positionen etwas, was eine Zeitlang nicht da war.“

Zugleich zeigte sich der frühere Mittelfeldstar erfreut über die neue Generation im DFB-Team. „Das ist auch ein Gefühl, was ein Fan vermisst hat. Da kommen junge neue Leute rein, die Qualität haben und mit denen du dich identifizieren kannst.“

Auch Bruder Felix Kroos hob den Stellenwert der Neulinge hervor. Mit Blick auf Scherhant sagte er: „Er macht sein Ding, das ist Charaktersache auch immer. Klopp lässt ihn auch machen. Bei Gruda war es das Gleiche.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.