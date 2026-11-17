"Wir sind auf dem richtigen Weg im deutschen Fußball"

Die U21 testet für die EM im kommenden Jahr. Das letzte Testspiel des Jahres findet heute gegen Kroatien statt. So können Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen.

Im letzten Testspiel des Jahres trifft Deutschland am Dienstagabend (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Rijeka auf Kroatien. Beide Mannschaften haben sich bereits für die EM im kommenden Jahr in Serbien und Albanien qualifiziert.

Am vergangenen Freitag verlor der DFB-Nachwuchs sein Testspiel gegen Belgien mit 1:2. Damit riss eine beeindruckende Serie: Bis dahin war die U21 seit dem 10. Oktober 2025 ungeschlagen.

Muhammed Damar mit der U-21 im Länderspiel gegen Belgien Muhammed Damar mit der U-21 im Länderspiel gegen Belgien © IMAGO/anke waelischmiller

„Wir haben etliche Torchancen nicht gemacht, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir sind in einer intensiven Phase, ich wollte auch ein bisschen durchrotieren. Deswegen war es für mich ein ordentliches Spiel“, erklärte Trainer Antonio Di Salvo nach dem Spiel.

So können Sie das U21-Länderspiel Kroatien – Deutschland heute live verfolgen:

TV : Pro7 Maxx

: Pro7 Maxx Stream : Joyn, Pro7 Maxx

: Joyn, Pro7 Maxx Ticker: SPORT1

Für Di Salvo steht im letzten Testspiel des Jahres vor allem die EM-Kaderplanung im Fokus. „Wir werden die Spiele sehen, die Form der Spieler bewerten und dann schauen, wie viele Verletzte zurückkommen und wie viele Spieler, die sich oben schon festgebissen haben, dann eine Option sein können“, sagte Di Salvo über sein Kaderpuzzle.

Di Salvo bleibt trotz Ausfällen gelassen

Gegen Kroatien muss Di Salvo auf einige Führungsspieler verzichten. Nicolò Tresoldi ist verletzt, Tom Bischof, Said El Mala und Brajan Gruda standen im Aufgebot der A-Nationalmannschaft. Trotz der Ausfälle zeigt sich der U21-Trainer im Hinblick auf die EM optimistisch: „Selbst wenn diesmal sehr viele Spieler nicht dabei sind, haben wir immer noch eine gute Mannschaft. Das zeigt, dass wir insgesamt im deutschen Fußball wieder auf dem richtigen Weg sind.“

Die U21-EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Zudem dient das Turnier als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die Gruppen werden am 26. November in Belgrad ausgelost.

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