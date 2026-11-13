Ohne den abgereisten Nicolò Tresoldi dominiert die DFB-Auswahl das Spiel, macht aber die Tore nicht.

Chancenwucher ohne Nicolò Tresoldi: In Abwesenheit ihres Toptorjägers haben die deutschen U21-Fußballer den ersten EM-Härtetest verloren. Im Essener Stadion an der Hafenstraße zeigte die DFB-Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo gegen Belgien offensiv zwar starke Ansätze, vergab aber zu viele Topmöglichkeiten und verlor letztlich mit 1:2 (1:1).

Spielmacher Muhammed Damar erzielte den einzigen deutschen Treffer (25.), in einem durchaus hitzigen Testspiel vor 10.107 Zuschauern sorgten der ehemalige Dortmunder Julien Duranville (8.) und Romeo Vermant (65.) für die erste Niederlage des DFB-Teams nach zuvor acht Siegen.

Damar im Zweikampf Damar im Zweikampf © Firo/SID

Tresoldi will Rekord brechen

Am Dienstag (18.00 Uhr) wartet zum Jahresabschluss in Rijeka mit Kroatien ein weiterer möglicher EM-Gegner. Am 26. November werden dann in Belgrad die Vorrundengruppen für die Endrunde (16. Juni bis 3. Juli) in Albanien und Serbien, bei der es auch um die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 geht, ausgelost.

Spätestens dort will sich Tresoldi, der die DFB-Auswahl mit zehn Treffern zur erfolgreichen EM-Quali geschossen hatte, in die deutschen U21-Geschichtsbücher eintragen – und sich erst danach für sein Geburtsland Italien oder den DFB entscheiden. „Ich habe noch ein paar Ziele, Rekorde, die ich brechen muss“, sagte Tresoldi, der am Mittwoch im Training mit Hendry Blank zusammengerasselt war und eine leichte Gehirnerschütterung erlitt.

Erst einmal müssen der Tor- und Einsatzrekord in der U21 damit warten. „Sein erster Impuls war: Hatte ich schon mal, ich spiele. Aber mit dem Kopf muss man vorsichtig sein“, sagte Di Salvo vor dem Anpfiff bei ran. Und Tresoldi selbst? Es tue „schon weh“, so der 22-Jährige, nicht dabei sein zu können. Stattdessen wollte er von der Couch aus mitfiebern.

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Quarshie übernimmt Kapitänsbinde

Ohne die beiden Stammkapitäne Tom Bischof (A-Nationalmannschaft) und Tresoldi übernahm Joshua Quarshie von Sturm Graz die Binde, auch sonst musste Di Salvo nach zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen unter der Woche improvisieren. Vorne drin stürmten Dzenan Pejcinovic und Paris Brunner, der gleich den ersten Abschluss hatte (2.).

Nach einem Einwurf ließ sich dann aber Nnamdi Collins im Zweikampf von Lucas Stassin zu leicht wegdrücken. Duranville, der im Sommer vom BVB zu Olympique Lyon gewechselt war, musste die flache Hereingabe am zweiten Pfosten nur noch einschieben.

Doch die DFB-Auswahl bestimmte das Spiel. Eine Flanke von Hennes Behrens landete fast im Winkel (20.), Damar schob dann einen Freistoß aus 18 Metern zum Ausgleich unter der Mauer hindurch. Der 22-Jährige war ein absoluter Aktivposten, hatte mit einem Distanzschuss (28.) sowie zwei Lattentreffern (38./58.) beste Gelegenheiten zur Führung.

Auf der Gegenseite traf jedoch auch Stassin den Pfosten (45.), Belgien hielt das Spiel offen – und der eingewechselte Vermant sorgte mit seinem ersten Ballkontakt für den Siegtreffer.