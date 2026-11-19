Botschaft an "alle, die nie an mich geglaubt haben"

99 Prozent der Menschen in seinem Umfeld trauten Derry Scherhant früher nicht zu, Profi zu werden. Heute spielt der Angreifer für den SC Freiburg und die Nationalmannschaft – und seine ehemaligen Trainer erzählen, warum sein Weg alles andere als selbstverständlich war.

Ein kleiner Betonplatz, ein paar Bälle und ein Junge, der einfach weitermacht. Als Markus Schatte vor vielen Jahren auf dem Weg zu einem Spiel von Hertha BSC an einem Bolzplatz vorbeikam, entdeckte er dort Derry Scherhant. Allein. Beim Jonglieren. Nachwuchstrainer Schatte hatte seinem Schützling zuvor geraten, mehr mit dem Ball zu machen – und der damalige Teenager den Tipp direkt umgesetzt.

„Das war für mich symptomatisch. Er war einfach ein fleißiger Junge“, erinnert sich Schatte im Gespräch mit SPORT1. Heute spielt Scherhant für den SC Freiburg und die deutsche Nationalmannschaft. Sein Weg dorthin war alles andere als selbstverständlich.

Derry Scherhant jubelt nach seinem Tor gegen die Niederlande Derry Scherhant jubelt nach seinem Tor gegen die Niederlande © IMAGO/MB Media Solutions

Derry Scherhant – ein Talent, das kaum jemand auf dem Zettel hatte

Nach seinem Traumtor beim 5:0 gegen die Niederlande hatte der Offensivspieler erzählt, dass 99 Prozent der Menschen ihm früher nicht zugetraut hätten, überhaupt Profi zu werden. Schatte kann das nachvollziehen. Er kennt den Angreifer seit der siebten Klasse, war sein Lehrer an der Sportschule im Olympiapark und trainierte ihn dreimal pro Woche am Vormittag.

„Er ist dort erst einmal nicht aufgefallen“, sagt der Coach des Berliner SC. In einer Klasse mit 20 Jungen habe es viele Talente gegeben, sieben seien später Profis geworden. Die Aufmerksamkeit galt zunächst anderen: Ransford Königsdörffer, Louis Oppie oder Lawrence Ennali.

Ein Junge, der an sich arbeitete

Scherhant war klein, körperlich noch nicht so weit wie die anderen. Ein guter Fußballer sei er schon gewesen, sagt Schatte. Doch in den Spielen habe ihm zunächst die „Spielwirksamkeit“ gefehlt, um sich gegen die körperlich weiter entwickelten Konkurrenten durchzusetzen. „Das ist eigentlich etwas, das ein Nachwuchstrainer erkennen muss. Er muss sehen: Ist da Potenzial, auch wenn der Spieler noch nicht so die Präsenz auf dem Platz hat?“

Was Schatte auffiel, war Scherhants Arbeitsmoral. Er nahm Ratschläge an, trainierte allein, spielte Bälle gegen eine Wand – volley und flach, immer wieder. Als Schatte ihm empfahl, zusätzlich zu jonglieren, fand er ihn wenig später tatsächlich auf einem kleinen Betonplatz wieder. Allein bei der Arbeit an seinem Ballgefühl.

DEINE MEINUNG

Hertha-Trainer Dárdai über Scherhant: „Muss an seiner Mentalität arbeiten“

Dass Scherhant nicht immer als unkompliziert galt, zeigte sich einige Jahre später bei Hertha BSC. Trainer Pal Dárdai bemängelte Ende 2023 öffentlich seine Defensivarbeit und Unpünktlichkeit.

„Er muss noch ein bisschen an seiner Mentalität arbeiten“, kritisierte der Ungar. Scherhant selbst widersprach später zumindest teilweise: Die öffentliche Kritik habe ihn überrascht, manches habe nicht zu 100 Prozent gestimmt.

Derry Scherhant in seiner Zeit bei Hertha unter Trainer Pal Dárdai Derry Scherhant in seiner Zeit bei Hertha unter Trainer Pal Dárdai © IMAGO/Andreas Gora

Der junge Scherhant tönte: „Ich werde sowieso Profi“

Unumstritten war Scherhant auch in seiner Jugendzeit nie. Artur Jujko, damals U17-Trainer von Viktoria Berlin, räumt ein, ihm nicht immer das volle Vertrauen geschenkt zu haben.

Der Angreifer sei klein und schmächtig gewesen, ehrgeizig, zielorientiert und in der Kabine manchmal „ein echter Teufel“, erinnert sich Jujko bei SPORT1. Beide seien damals Sturköpfe gewesen, manches würde er heute vielleicht anders angehen.

Eine Szene ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: „Einmal stand er gemeinsam mit seiner Mutter vor mir und sagte: ‚Du kannst machen, was du willst, ich werde sowieso Profi.‘“ Jujko, mittlerweile Jugendtrainer bei Union Berlin, erlebte einen Jungen, der – im Gegensatz zu seinem Umfeld – schon damals fest an seine Zukunft glaubte.

Ein Schritt zurück – und dann zu Hertha BSC

Selbst Schatte hatte diesen Glauben nicht uneingeschränkt. „Wenn mich damals jemand gefragt hätte, ob Derry Profi werden kann, hätte ich nicht unbedingt gesagt, dass es auf jeden Fall klappt.“ Er habe aber etwas in seinem Schützling gesehen: einen guten Fußballer, der fleißig und zielstrebig war. Und einen Jungen, der nie etwas anderes im Kopf hatte, als Fußballprofi zu werden.

Nach seinem ersten U19-Jahr bei Tennis Borussia riet Schatte ihm deshalb zu einem Wechsel zum Berliner SC. Dort sollte Scherhant mehr Spielzeit bekommen. Dies wirkte zunächst wie ein Rückschritt: weg von einer renommierten Jugendabteilung, hin zu einem kleineren Verein.

Dort spielte er regelmäßig und ragte schnell heraus. Schatte rief Frank Vogel von Hertha BSC an und bat ihn, sich den Angreifer anzuschauen. Scherhant überragte mit zwei Toren und einer Vorlage – der Wechsel zu Hertha folgte prompt.

Derry Scherhant 2021 im Einsatz für Hertha BSC II Derry Scherhant 2021 im Einsatz für Hertha BSC II © IMAGO/Matthias Koch

Der Umweg als Sprungbrett

„Das war im Grunde etwas, das wir initiiert haben“, sagt Schatte. Dass es so schnell gehen würde, habe ihn dennoch selbst überrascht. Der weitere Weg führte über Herthas U23 und die zweite Liga nach Freiburg – und schließlich in die Nationalmannschaft.

Als Scherhant gegen Serbien sein Debüt für Deutschland gab, saß sein früherer Jugendtrainer auf der Tribüne in München. Eigentlich hatte er das Ticket gekauft, um einen anderen ehemaligen Schüler zu sehen: den ebenfalls aus der Klasse stammenden Lazar Samardzic, der für Serbien aufläuft. Dann stand plötzlich Scherhant in der Startelf. Nach dem Spiel schenkte ihm der Debütant sein erstes DFB-Trikot.

Schatte freut sich heute unheimlich für den ehemaligen Schüler. Dass aus dem Jungen vom Betonplatz ein Nationalspieler werden würde, habe er damals nicht vorhergesehen. Es ging zunächst nur um den nächsten Schritt. Aber einer hatte genauer hingesehen – und Scherhant selbst hatte offenbar nie Zweifel an seinem Ziel.

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