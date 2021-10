EURO 2024: Auslosung der Qualifikationsgruppen in Frankfurt

Frankfurt am Main (SID) - Die Qualifikationsgruppen zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland werden in Frankfurt/Main ausgelost. Die Veranstaltung findet am 9. Oktober 2022 in der Festhalle der Messe statt. „Mit der Auslosung beginnen viele Wege zur EURO 2024 nach Deutschland“, sagte Turnierdirektor Philipp Lahm. Insgesamt 54 Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union (UEFA) spielen um die Teilnahme an der EM-Endrunde.