Klopp richtet Videobotschaft an DFB-Frauen

Startrainer Jürgen Klopp hat sich vor dem EM-Halbfinale der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich am Mittwochabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) mit einem Videogruß an das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewandt. "Ich wollte euch von ganzem Herzen ganz viel Glück wünschen. Wichtig ist, dass ihr auf das aufbaut, was ihr im ganzen Turnier geleistet habt. Nämlich Unglaubliches", sagte der Coach des FC Liverpool aus dem Trainingslager in Österreich.