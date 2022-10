EM 2024: "Tournament Steering Group" tagt erstmals

Am Rande der Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen für die Fußball-EM 2024 in Deutschland am Sonntag in Frankfurt/Main hat erstmals die sogenannte „Tournament Steering Group“ der Endrunde getagt. Das Gremium setzt sich zusammen aus Vertretern der an der Organisation beteiligten Verbände, Gastgeber-Städte und Regierungsbehörden.