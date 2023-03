EM-Quali mitten im Krieg: Ukraine "braucht Zeit"

Trotz des Krieges und dem 0:2 zum Auftakt der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland geht Interims-Cheftrainer Ruslan Rotan (41) von einer positiven Zukunft für die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine aus. "Wir brauchen Zeit", sagte Rotan: "Die ukrainische Mannschaft wird immer jünger. Wir haben kommende Stars, und ich bin sicher, dass wir in Zukunft gegen jede Mannschaft gute Ergebnisse erzielen werden."

Rotan bemängelte die fehlende Spielpraxis für sein Team - die Ukraine hatte seit dem Spiel gegen Schottland in der Nations League im September kein Länderspiel mehr bestritten. "Wir wussten um die Qualität und Stärke der englischen Mannschaft, aber die ukrainischen Jungs haben etwas Besseres verdient", sagte er: "Es ist eine gute Mannschaft, die sich weiterentwickeln wird. In der schweren Quali-Gruppe C bekommt es die Ukraine neben England unter anderem auch mit Europameister Italien zu tun.