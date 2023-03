EM-Quali: Neapel droht nächster Fan-Ärger bei Italien vs. England

Droht Neapel direkt die nächste Eskalation?

Nach den „Guerillakrieg“-ähnlichen Zuständen im Zuge des Champions-League-Achtelfinales gegen Eintracht Frankfurt scheint sich nächste Woche bereits das nächste Schlamassel anzubahnen.

Im Stadio Diego Armando Maradona treffen nämlich am kommenden Donnerstag Italien und England in der EM-Qualifikation aufeinander. Die Stimmung in Italien ist deshalb mehr als angespannt, vor allem, nachdem die jüngsten Ereignisse um die verbotenen Tickets für Gästefans aus Frankfurt derart eskalierten.

Dabei hatten die Verantwortlichen der Eintracht die italienischen Behörden im Vorfeld gewarnt, „dass die begründete Gefahr besteht, dass einige deutsche Fans trotzdem nach Neapel fahren würden, auch wenn sie keine Eintrittskarte haben“.

Anwalt kritisiert italienische Behörden: „Die Deutschen haben uns gewarnt“

Mit den Straßenschlachten, brennenden Autos und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei im Hinterkopf ist die Sorge der Bevölkerung groß, wenn kommende Woche die durchaus berüchtigten englischen Fans anreisen werden.

Der italienische Anwalt Lorenzo Contucci, der wegen des strittigen Fan-Verbots die Interessen der Eintracht vertrat, sieht die Behörden überfordert in Anbetracht der nun zu treffenden Maßnahmen. „Jetzt, am 23. März, findet in Neapel das Spiel Italien - England statt. Was sollen wir tun? Verbieten wir den englischen Fans, mitzureisen? Bitte! In Italien ist es so: Wenn es einen Unfall auf der Autobahn gibt, sperren wir dann die Autobahnen?“

Weiter führte er aus, dass man auch im Vorfeld des Spiels zwischen der SGE und Neapel von den Verantwortlichen der Eintracht gewarnt worden war. „Man muss sich besser organisieren, und die Deutschen haben uns davor gesagt, wie man das macht“, kritisierte er die Behörden.

Präfekt von Neapel kündigt Maßnahmen für England-Fans an

Diese planen für die kommende Woche deshalb grundlegende Änderungen bei Ankunft und Behandlung von anreisenden Gästefans, da aus England durchaus mit einigen Fans, darunter auch Hooligans, zu rechnen ist. „Bei den nächsten Spielen werden die Fanbusse im Hafengebiet gastieren“, kündigte Claudio Palomba, Präfekt von Neapel an.

Hinsichtlich der kommenden Länderspiele „führen wir Inspektionen durch, um Plätze für die Ankunft von Fanbussen aus dem Ausland zu finden“, so Palomba: „Ich spreche von England für das Spiel gegen Italien am 23. März und von allen anderen Fans. Wir werden es so machen, dass die Ankunft im Hafengebiet konzentriert wird und die Fans dann zum Stadion gebracht werden.“