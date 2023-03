Bayern-Star trifft bei Mbappé-Show - Pleite für Lewandowski

Der Vize-Weltmeister gewann das Topspiel gegen die Niederlande in Paris mit 4:0 (3:0) und sammelte die ersten drei Punkte auf dem Weg zur EURO 2024 in Deutschland.

Mbappé und Griezmann harmonieren prächtig

In der Nachspielzeit scheiterte Memphis Depay mit einem Handelfmeter an Frankreichs Torwart Mike Maignan (90.+5).

Auch in den Folgeminuten kamen die Niederlande stets zu spät gegen die Franzosen, bei denen Bayern Münchens Kingsley Coman und Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani in der Startelf standen. Bereits nach gut 20 Minuten schien das Spiel entschieden. Die Gäste waren geschwächt angetreten, unter anderem fehlten Bayerns Abwehrspieler Matthijs de Ligt und Offensivstar Cody Gakpo krankheitsbedingt.

Das zweite Spiel in Gruppe B gewann Griechenland in Faro gegen Gibraltar mit 3:0 (2:0). Abseits des Topspiels hatte die EM-Quali noch ein paar weitere Highlights zu bieten.

Tedesco jubelt zum Einstand

Mit den Roten Teufeln - in Köln am Dienstag nächster Testspielgegner der deutschen Mannschaft- begann der 37-Jährige die Qualifikation mit einem 3:0 (1:0)-Sieg in Schweden, Stürmerstar Romelu Lukaku war mit einem Dreierpack der Matchwinner. Auch Ralf Rangnick machte mit Österreich beim 4:1 (2:0) gegen Aserbaidschan einen ersten Schritt zu seiner Heim-EM.

Mit einem Doppelschlag brachten die Münchner Leihgabe Marcel Sabitzer (28.) und der Freiburger Michael Gregoritsch (30.) in Pasching Rangnicks Team vor der Pause beruhigend in Führung. Sabitzer (51.), an Manchester United ausgeliehen, und der Hoffenheimer Christoph Baumgartner (68.) erhöhten in der zweiten Hälfte. Die Österreicher empfangen am Montag (20.45 Uh) Estland.