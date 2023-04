DFB-Team: Gündogan über Heim-EM - "Wäre ein Privileg für mich"

Ilkay Gündogan peilt seine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft und die Teilnahme an der Heim-EM 2024 an. „Es wäre ein Privileg für mich, dieses Turnier in unserem Heimatland nächstes Jahr zu spielen“, sagte der Kapitän des englischen Meisters Manchester City dem Nachrichtenportal t-online.