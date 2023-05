Fußball-EM 2024: Berlin erwartet höhere Ausgaben

Etwas mehr als ein Jahr vor Beginn der Fußball-EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) beschäftigen am Spiel- und Finalort Berlin die Kosten des Spektakels die Politik. Auf Nachfragen im Abgeordnetenhaus sagte die Sportverwaltung des Senats bereits eine Steigerung der veranschlagten Ausgaben auf 64,6 Millionen Euro voraus. Das berichtete die Berliner Morgenpost. Bisher sind 61 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln für organisatorische Aufgaben in den Haushalt eingestellt.