Völler begründet US-Reise der Nationalmannschaft

Sportdirektor Rudi Völler hat die US-Reise der deutschen Nationalmannschaft im Oktober begründet. "Es ist nach den beiden hochinteressanten Heimspielen gegen Frankreich und Japan wichtig, mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft auch vor Ort präsent zu sein, Gespräche zu führen und Kontakte zu knüpfen", wird Völler in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zitiert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick trifft am 14. Oktober in Hartford/Connecticut auf Gastgeber USA, der zweite Gegner für den Trip ist noch nicht gefunden. Die WM 2026 wird in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen.