Scholz startet Countdown: EM ein "ganz großer Moment"

Bundeskanzler Olaf Scholz erhofft sich von der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Aufbruchstimmung.

Die Endrunde (14. Juni bis 14. Juli) sei ein „ganz wichtiges Ereignis“ und ein „großer Moment“, sagte Scholz am Mittwoch beim Start des Einjahres-Countdowns in Berlin: „Das ist ein Ereignis, auf das viele hinfiebern. Viele begreifen die EM als großes Fest in Europa. Wir fiebern mit, damit alles gut wird.“