U21-EM: Spanien und Ukraine im Viertelfinale

Rekordeuropameister Spanien und die Ukraine haben bei der U21-EM in Rumänien und Georgien als erste Teams das Viertelfinale erreicht. Der fünfmalige Titelträger Spanien bezwang Kroatien am Samstag dank eines Blitztreffers mit 1:0 (1:0) und hat in Gruppe B ebenso zwei Siege auf dem Konto wie die Ukraine, die 1:0 (0:0) gegen Co-Gastgeber Rumänien gewann. Kroatien und Rumänien haben damit keine Chance mehr auf das Weiterkommen.