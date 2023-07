EM 2024 soll "nachhaltigste" Endrunde der Geschichte werden

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat noch einmal unterstrichen, dass sie die Endrunde im kommenden Jahr in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) zur "nachhaltigsten" EM der Geschichte machen möchte. Laut dem am Montag veröffentlichten Strategiepapier der UEFA soll in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den deutschen Behörden "ein Vorbild für globale Veranstaltungen dieser Art" geschaffen werden.