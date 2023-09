Kramaric schießt Kroatien an die Tabellenspitze

Torjäger Andrej Kramaric vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat Kroatien in der EM-Qualifikation an die Tabellenspitze geschossen und damit ein Stück näher zur Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) gebracht. Der 32-Jährige erzielte in Jerewan gegen Gastgeber Armenien in der 13. Minute das 1:0 (1:0)-Siegtor.