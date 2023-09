Nationalmannschaft: Moukoko-Gala bei U21-Sieg

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist angeführt von Youssoufa Moukoko mit einem Sieg in die Qualifikation zur EM 2025 gestartet.

Die Auswahl von DFB-Trainer Antonio Di Salvo gewann im Kosovo mit 3:0 (0:0) und ist neben Polen das einzige Team ohne Verlustpunkt in Gruppe D.

Torjäger Moukoko von Borussia Dortmund (74./78.) erlöste die DFB-Elf in Pristina mit einem Doppelpack, der 18-Jährige steht nun bei acht Treffern in acht U21-Einsätzen. Colin Kleine-Bekel von Holstein Kiel setzte den Schlusspunkt (89.).

Damit startete Deutschland zum 13. Mal in Folge mit einem Sieg in die EM-Quali, den letzten Punktverlust hatte es 1998 (0:2 in der Türkei) gegeben.